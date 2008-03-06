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Posted 6 марта 2008, 08:02

Published 6 марта 2008, 08:02

Modified 17 сентября 2022, 14:17

Updated 17 сентября 2022, 14:17

В инфекционном отделении военного госпиталя на Камчатке прикрыли наркоточку

6 марта 2008, 08:02
Сюжет
Происшествие
Бывший воин-контрактник, находясь на излечении, продавал гашиш

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 6 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В инфекционном отделении камчатского военного госпиталя № 2 с поличным задержан лечащийся в нем больной. Гашишное масло пользовалось спросом и у госпитализированных и у приходящих, якобы для посещения, гостей.
Торговцем наркотиками оказался бывший воин-контрактник, проходивший курс лечения в медицинском учреждении. Как сообщила РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь камчатского Госнаркоконтроля Оксана Степанова во время досмотра палаты было изъято 16 пакетов с гашишным маслом.
22-летний контрактник ранее уже задерживался по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств.
Если на этот раз суд признает вину обвиняемого, ему грозит от 8 до двадцати лет лишения свободы.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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