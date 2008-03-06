В Москве вспомнили прошлогодний снег во Владивостоке

Posted 6 марта 2008, 04:18
Published 6 марта 2008, 04:18
Modified 17 сентября 2022, 14:17
Updated 17 сентября 2022, 14:17
ВЛАДИВОСТОК. 6 марта. ВОСТОК-МЕДИА - На стадионе «Динамо» во Владивостоке завершаются работы по подготовке к стартовому матчу сезона в российской футбольной премьер-лиге.
Корреспондент «Восток-Медиа» побывал на стадионе и встретился с главным «агрономом» ФК «Луч-Энергия» Алексеем Носиновским. По словам специалиста, футбольный газон на «Динамо» находится в отличном состоянии, его готовность к первому матчу сезона 16 марта не вызывает опасений. Поле накрыто защитной пленкой, и с 18 февраля включен подогрев. Под пленкой поддерживается температура грунта плюс 13 градусов, и травяной покров дал обильные всходы. Зеленые побеги крепкие и устойчивые, старая трава частично прополота и удалена. Очевидно, что поле через девять дней порадует футболистов и поклонников футбола.
Готовится встретить новый сезон и весь стадион. Внутри помещений ведутся отделочные работы, обновляется интерьер. В клубе тем временем завершается продажа сезонных абонементов.
Опасения, высказанные накануне руководителями Российского футбольного союза, в этой связи выглядят не более чем воспоминание о прошлом сезоне, когда накануне первой игры во Владивостоке выпал обильный снег. Но отметим, что и в прошлом сезоне, несмотря на авральные работы, стадион был готов, а поле было идеальным зеленым газоном. Погода в этом году тем более настраивает на оптимистичный лад.
Комиссары РФС должны побывать во Владивостоке 7 марта в пятницу, и убедиться в готовности Владивостокской арены принимать первый матч сезона с ФК «Москва».