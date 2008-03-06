В Москве вспомнили прошлогодний снег во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК. 6 марта. ВОСТОК-МЕДИА - На стадионе «Динамо» во Владивостоке завершаются работы по подготовке к стартовому матчу сезона в российской футбольной премьер-лиге.



Корреспондент «Восток-Медиа» побывал на стадионе и встретился с главным «агрономом» ФК «Луч-Энергия» Алексеем Носиновским. По словам специалиста, футбольный газон на «Динамо» находится в отличном состоянии, его готовность к первому матчу сезона 16 марта не вызывает опасений. Поле накрыто защитной пленкой, и с 18 февраля включен подогрев. Под пленкой поддерживается температура грунта плюс 13 градусов, и травяной покров дал обильные всходы. Зеленые побеги крепкие и устойчивые, старая трава частично прополота и удалена. Очевидно, что поле через девять дней порадует футболистов и поклонников футбола.



Готовится встретить новый сезон и весь стадион. Внутри помещений ведутся отделочные работы, обновляется интерьер. В клубе тем временем завершается продажа сезонных абонементов.