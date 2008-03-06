В Приморье пройдет международный турнир по пляжному волейболу серии «Vladivostok-Challenger»

ВЛАДИВОСТОК. 6 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Приморье готовится к проведению международного турнира по пляжному волейболу «Vladivostok-Challenger». Соревнования такого уровня в крае проходят впервые.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Приморского края, турнир пройдет с 30 апреля по 3 мая. Специально к турниру будет построен песчаный стадион международного класса на мысе Бурный во Владивостоке. Здесь откроется центральный корт, четыре игровые площадки, а также зрительская трибуна на 500 мест.

