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Posted 6 марта 2008, 03:55

Published 6 марта 2008, 03:55

Modified 17 сентября 2022, 14:17

Updated 17 сентября 2022, 14:17

В Приморье пройдет международный турнир по пляжному волейболу серии «Vladivostok-Challenger»

6 марта 2008, 03:55
Сюжет
Спорт
Специально к турниру будет построен песчаный стадион международного класса

ВЛАДИВОСТОК. 6 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Приморье готовится к проведению международного турнира по пляжному волейболу «Vladivostok-Challenger». Соревнования такого уровня в крае проходят впервые.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Приморского края, турнир пройдет с 30 апреля по 3 мая. Специально к турниру будет построен песчаный стадион международного класса на мысе Бурный во Владивостоке. Здесь откроется центральный корт, четыре игровые площадки, а также зрительская трибуна на 500 мест.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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