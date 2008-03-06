Владивостокцы встали грудью на защиту москвичей

ВЛАДИВОСТОК. 6 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Свыше четырёх тонн гребешка в консервах запретило к ввозу и реализации на территории России Управление Россельхознадзора по Приморскому краю.

Как сообщил РИА «Восток-Медиа» помощник руководителя по связям с прессой Виталий Саленко, четыре тонны консервов «Гребешок натуральный с мантией в масле» и «Гребешок натуральный с мантией», поставленные в Приморье закрытым акционерным обществом «Атардо» из Китайской Народной Республики, не разрешены к ввозу и дальнейшей розничной торговли на территории Российской Федерации. Причина принятия таких жестких мер - не соответствие целому ряду российских ветеринарных требований. В частности, специалистами Россельхознадзора выявлено, что в заявленном к ввозу гребешке в несколько раз превышено содержание токсичных элементов. Так, содержание кадмия составляет порядка 6 миллиграмм на килограмм продукции при допустимой норме не более 2 миллиграмм. Вся партия предназначалась к реализации в Москве под торговой маркой «ШТУРВАЛ».

Как сообщила начальник отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Приморскому краю Тамара Кузьмина, контейнер с токсичным грузом задержан в порту Владивостока. В настоящее время решается вопрос об его дальнейшей судьбе - либо уничтожение либо возврат в страну-экспортёр.

