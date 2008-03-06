Власти Приморья поздравили женщин

ВЛАДИВОСТОК. 6 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В канун 8 марта около 800 женщин со всего Приморья собрались в театре им. Горького на краевом торжественном собрании в честь Международного праздника. В числе участников – учителя, медицинские работники, многодетные мамы, представительницы общественных организаций, правоохранительных органов, бизнеса со всех городов и районов края.

Как сообщили корреспонденту «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Приморского края, от имени губернатора Приморского края Сергея Дарькина и всех приморских мужчин собравшихся поздравил первый вице-губернатор Сергей Сопчук. По его словам, в Приморском крае очень много женщин, которые добились больших успехов в профессии, бизнесе, политике, общественной и научной деятельности. Впрочем, независимо от публичных заслуг, все женщины Приморья достойны самого искреннего признания и уважения.

«Быть Женщиной, Матерью, дарить жизнь и любовь, создавать уют и гармонию в доме – это, действительно, самое важное предназначение, - сказал Сергей Сопчук. - Самое лучшее, самое доброе в нас – от женщины». Первый вице-губернатор подчеркнул, что вся политика краевой администрации направлена на то, чтобы женщины Приморья, все жители края чувствовали себя защищенными и были уверенными в завтрашнем дне.

На собрании были вручены ценные подарки женщинам, которые своим добросовестным трудом, активной общественной деятельностью внесли значительный вклад в процветание родного края. Подарком для всех гостей стал музыкальный спектакль театра им. Горького - «Биндюжник и король». Кроме того, творческие коллективы краевого Дома молодежи и оркестр ТОФ выступили перед женщинами с большим праздничным концертом.