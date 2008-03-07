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Posted 7 марта 2008, 02:05

Published 7 марта 2008, 02:05

Modified 17 сентября 2022, 14:17

Updated 17 сентября 2022, 14:17

За пособничество в незаконном приобретении наркотиков осуждена 22-летняя жительница Биробиджана

7 марта 2008, 02:05
Сюжет
Происшествие
Отбывать наказание осужденная будет в исправительной колонии общего режима

Биробиджанский районный суд признал молодую женщину виновной в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - пособничество путем предоставления информации в незаконном приобретении наркотических средств в крупном размере, сообщила агентству «Восток-Медиа» старший помощник прокурора области Наталья Мешкова.
Как установило следствие, подсудимая, зная, что ее знакомый располагает наркотическими средствами - гашишным маслом, обещала помочь в их приобретении другому молодому человеку. Девушка дважды устраивала встречи сбытчика наркотиков с «клиентом», чем способствовала достижению преступных намерений. По заключению экспертов, с ее помощью знакомому удалось продать 0,94 грамма гашишного масла, что признается крупным размером. Наркотическое средство приобреталось в рамках «проверочной закупки».
В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину. Суд учел в качестве смягчающего наказания наличие малолетнего ребенка, явку с повинной. При вынесении приговора учтены также характер и повышенная степень общественной опасности совершенных преступлений.
Суд не счел возможным удовлетворить ходатайство защиты об отсрочке наказания подсудимой, поскольку она ранее привлекалась к административной ответственности. Кроме этого в отношении подсудимой вступил в законную силу приговор по аналогичной статье Уголовного кодекса. К тому же в отношении нее не исполнено ранее назначенное наказание в виде штрафа по приговору мирового судьи.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и по совокупности преступлений назначил Коротковой Ю.В. 1 год 6 месяцев лишения свободы. К этому наказанию частично присоединена неотбытая часть по предыдущему приговору. Окончательно назначено 2 года 4 месяца лишения свободы со штрафом в размере 3 000 рублей. Отбывать наказание осужденная будет в исправительной колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.


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