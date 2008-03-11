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Posted 11 марта 2008, 08:22

Published 11 марта 2008, 08:22

Modified 17 сентября 2022, 14:15

Updated 17 сентября 2022, 14:15

12 тонн наркотиков изъяли сотрудники управления наркоконтроля Приамурья за пять лет

11 марта 2008, 08:22
Они в эти дни отмечают первую знаменательную дату

БЛАГОВЕЩЕНСК. 11 марта. ВОСТОК-МЕДИА - За 5 лет сотрудниками амурского управления наркоконтроля раскрыто более 5 тысяч преступлений, изъято 12 тонн наркотиков.
Об этом, как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», рассказал начальник управления Валерий Палатов на торжественном собрании по случаю юбилея федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Полковник отметил, что по итогам оперативно-служебной деятельности за 2007 год амурское управление среди других территориальных органов наркоконтроля России заняла 4-е место. На торжественном собрании Валерий Палатов поблагодарил личный состав за самоотверженную службу и наградил лучших сотрудников ведомственными наградами.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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