12 тонн наркотиков изъяли сотрудники управления наркоконтроля Приамурья за пять лет

БЛАГОВЕЩЕНСК. 11 марта. ВОСТОК-МЕДИА - За 5 лет сотрудниками амурского управления наркоконтроля раскрыто более 5 тысяч преступлений, изъято 12 тонн наркотиков.

Об этом, как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», рассказал начальник управления Валерий Палатов на торжественном собрании по случаю юбилея федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Полковник отметил, что по итогам оперативно-служебной деятельности за 2007 год амурское управление среди других территориальных органов наркоконтроля России заняла 4-е место. На торжественном собрании Валерий Палатов поблагодарил личный состав за самоотверженную службу и наградил лучших сотрудников ведомственными наградами.

