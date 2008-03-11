Алиментщики рискуют оказаться в местах не столь отдаленных

В России в прошлом году было возбуждено более миллиона двухсот тысяч исполнительных производств по алиментным обязательствам.

В основном, против бегунов от родного ребенка, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на газету «Вечерний Новосибирск».

Злостных алиментщиков становится все больше, все сложнее стребовать с них хоть какую-то помощь детям. Уголовная статья, грозящая наказанием, до того смягчилась в наши времена защиты прав граждан, что можно преспокойно не платить. В худшем случае накажут обязательными работами на 180 часов, которые реально только начали осуществляться, или исправительными до года. Можно и под арест попасть, но вот арестных домов пока для алиментщиков не построили. Пока только для нарушителей правил на дорогах.

Такого быть не должно, и вообще детей бросать на произвол судьбы и на слабое вспомоществование от государства не то что неприлично, но должно быть наказуемо по более жестким меркам. Так подумали избранники народа из комитетов по законодательству и по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы и внесли совместный законопроект, который, по их мнению, существенно осложнит жизнь отцов-бегунов.

В проекте есть все: причем обязательные работы, пожалуй, самое мягкое наказание. Штраф может быть разный: и в сумме трехмесячного дохода (учтите, не заработка, а именно дохода, если папаша деньгу зашибает в разных местах). Можно будет просто оштрафовать на сумму до сорока тысяч рублей.

Другой вопрос, что немало алиментщиков — это просто опустившиеся люди, не имеющие работы. Так вот им ее дадут, так сказать, полную трудовую нагрузку по принципу «труд сделал из обезьяны человека». Таких лентяев будут отправлять на исправительные работы сроком до двух лет. Разработчики законопроекта резонно посчитали, что если нечем платить детям, если не хочешь трудиться, то поработай на общество. Принудительный труд принесет хоть какие-то денежки.

И еще потенциальное новшество. В статье 60 Кодекса о браке и семье сказано, что алименты - далеко не просто материальная помощь детям, но и мера воспитания. То есть они должны расходоваться на образование ребенка. Но получается так, что подавать на алименты сами дети не могут в силу своего возраста и неопытности. Так вот, предлагается внести и в эту статью Кодекса изменения. Дети сами вместе с опекунами или одним из родителей смогут пожаловаться на неисполнение решения суда о выплате алиментов. Действительно, с четырнадцати лет подростки получают российский паспорт, иностранный, могут заключать какие-то сделки. Почему не дать возможность детям, даже и более младшего возраста, получить первые уроки защиты своих прав? К тому же это будет и преодоление того самого правового нигилизма, которым страдают нынешние взрослые.

И еще одно дополнение. В России за февраль дознавателями Федеральной службы исполнения наказаний возбуждено полторы тысячи уголовных дел по статье 157 Уголовного кодекса за злостное уклонение от уплаты алиментов. Им дано такое право с первого февраля, когда начал действовать новый Федеральный закон «Об исполнительном производстве».



