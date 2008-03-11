«Давыдов» во Владивостоке «зажег» по полной программе

Posted 11 марта 2008, 07:06
Published 11 марта 2008, 07:06
Modified 17 сентября 2022, 14:15
Updated 17 сентября 2022, 14:15
В честь международного женского дня 8 марта в ночном клубе Давыдов прошла вечеринка «Amnesia Violin».
Как сообщает корреспондент «Восток-Медиа», вечеринка такого формата прошла во Владивостоке впервые: сочетание клубной электронной музыки и звучания живой скрипки – все это в новинку для дальневосточных клубных тусовщиков. Так что в эту ночь в «Давыдове» было очень многолюдно, благо пространство клуба позволяет.
«Amnesia Violin» не оставила никого равнодушным, как только скрипачка вышла на сцену и зазвучали первые ноты скрипки, стало ясно, что вечер удастся на славу. Клубные треки в исполнении скрипки приобрели новое звучание. Выступления скрипачки сопровождались танцами экстравагантных фрик-девушек, которые устроили шоу с огненными веерами, а после и вовсе подожгли сцену. Вот тогда- то в ночном клубе «Давыдов» стало по-настоящему жарко. Феерия звука и танцующего пламени охватила клуб, часть клубной публики предалась неистовым танцам, а часть заворожено внимала звучанию скрипки. В перерывах между выступлениями «Amnesia Violin» гостей развлекали DJs: Motor Anton Dj Komandor а также зажигательные танцы Sexy Go-Go.
Поскольку такое шоу являлось инновацией для Владивостока, корреспондент РИА Восток-Медиа решила узнать мнения людей, посетивших «Давыдов» в ночь на 8 марта. Инна М: «Скрипка - просто супер, а в сочетании с электро-музыкой и вовсе шик, честное слово я сегодня впервые в клубе отдохнула душой!» Максим Н.: «Все очень здорово, а шоу огненное чего только стоит, еще и звучание скрипки колорита добавило, молодцы, круто все организовали.» Марина С.: «Мне все ужасно понравилось, побольше бы только выступлений скрипачки! Да и вообще побольше подобных шоу у нас в городе, а то так все однообразно, а тут прям зажгли в прямом смысле, здорово одним словом».
Что ж будем надеяться, что подобные вечеринки еще будут проходить в нашем городе и «Amnesia Violin» еще не раз порадует клубную публику своей музыкой.