«Давыдов» во Владивостоке «зажег» по полной программе



Поскольку такое шоу являлось инновацией для Владивостока, корреспондент РИА Восток-Медиа решила узнать мнения людей, посетивших «Давыдов» в ночь на 8 марта. Инна М: «Скрипка - просто супер, а в сочетании с электро-музыкой и вовсе шик, честное слово я сегодня впервые в клубе отдохнула душой!» Максим Н.: «Все очень здорово, а шоу огненное чего только стоит, еще и звучание скрипки колорита добавило, молодцы, круто все организовали.» Марина С.: «Мне все ужасно понравилось, побольше бы только выступлений скрипачки! Да и вообще побольше подобных шоу у нас в городе, а то так все однообразно, а тут прям зажгли в прямом смысле, здорово одним словом».