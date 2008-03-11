Начавшийся сегодня в Хабаровске снег избавил город от дыма

ХАБАРОВСК. 11 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Только начавшийся сегодня утром в Хабаровске снег избавил город от удушливого дыма, накрывшего краевой центр вчера.

Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», столь ранние лесные и степные пожары были вызваны полным бесснежием. Сегодняшний снег – по сути дела второй за всю зиму. Первый – тоже небольшой – выпал накануне Нового года. Причиной пожаров местные спасатели называют неосторожное обращение людей с огнем во время проводов зимы и сильный ветер.

По данным МЧС дым, распространившийся на город, пришел из-за Амура, где в Еврейской автономной области горела сухая трава.

