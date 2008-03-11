Сахалину тоже нужен мост

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 11 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Администрация Сахалинской области направила обращение в адрес Минэкономразвития с просьбой ускорить проектирование и строительство железнодорожного перехода между островом и Большой землёй.

Как сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на газету «Гудок», поводом для обращения стало завершение анализа возможных вариантов реализации проекта. Из пяти предложений по созданию железнодорожного перехода через пролив Невельского специалисты 14-ти проектных и научно-изыскательских институтов отобрали два наиболее приемлемых. Настала очередь федерального центра сделать выбор на и решить вопросы финансирования.

По данным пресс-службы администрации Сахалинской области, первый из одобренных экспертами проектов предусматривает возведение через пролив глухой дамбы, обводного канала и моста через канал. На это потребуется около 100 млрд. рублей в сегодняшних ценах. Второй вариант предполагает сооружение тоннеля через мыс Средний. Его строительство обойдётся в 112 млрд. рублей. Всего же для обеспечения постоянного сообщения между островом и материком понадобится 300-330 млрд. рублей.

Основной номенклатурой отгружаемых регионом грузов должен стать уголь. Поэтому, помимо строительства 580-километровой трассы Селихин (ДВЖД) - Ныш (СахЖД) с мостовым переходом, который свяжет остров и материк, предполагается проложить 142-километровую железнодорожную линию от станции Ильинск до угольных разрезов Углегорского района острова.

Как ожидается, после открытия сообщения с разрезов будет вывозиться 6 млн. тонн угля ежегодно, а к 2025 году - более 9 млн. тонн. К этому времени суммарные объёмы отправляемых грузов со станций Сахалинской магистрали могут составить около 24 млн. тонн в год. Ожидается, что к 2020 году на острове появятся новые объекты электроэнергетики и промышленности, доля которых в грузообороте будет сравнима с погрузкой угля с Углегорского месторождения. Это предприятия по выпуску кирпича в Долинске, Аниве и Тымовске, базальтовый и цементный заводы в Смирныховском районе, алюминиевый завод в Углегорском.

Вместе с тем увеличение объёмов перевозок потребует скорейшего завершения реконструкции СахЖД, подразумевающей в первую очередь перешивку проложенной на острове колеи старого японского стандарта ширины 1067 мм на общесетевой стандарт 1520 мм. Сегодня ОАО «РЖД» выделяет на перешивку магистрали в среднем 2 млрд руб. в год. Если не будет поддержки Инвестфонда, то эта работа может затянуться, считает замначальника департамента транспорта администрации Сахалинской области Сергей Ларионов.

Кроме того, власти региона предлагают государству ускорить сроки проектирования и строительства линии Селихин – Ныш. Сейчас начало работ по её возведению намечено на 2015 – 2030 годы. Администрация области призывает федеральный центр приступить к проектированию линии уже в 2009 году. Это даст возможность, по мнению островитян, начать строительные работы, общая длительность которых составит семь лет, уже в 2011 году.

ОАО «РЖД» в целом поддерживает данный проект. По мнению президента компании Владимира Якунина, которое он озвучил во время своей последней поездки в Хабаровск, с точки зрения транспортного единства, улучшения условий жизни и труда россиян, которые живут на Сахалине, проект строительства мостового перехода должен иметь право на жизнь и реализацию.

Однако в компании не раз подчёркивали, что социально значимые проекты – прерогатива федеральных органов власти. По словам заместителя начальника департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД» Сергея Постникова, проект железнодорожного перехода на Сахалин входит в «Стратегию развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» и является социально значимой линией, поэтому должен финансироваться государством, а также теми регионами, которые заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры на своей территории. Компания же, со своей стороны, могла бы поучаствовать в проекте в качестве строителя и проектировщика перехода, подчеркнул Сергей Постников.

