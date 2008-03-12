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Posted 12 марта 2008, 02:59

Published 12 марта 2008, 02:59

Modified 17 сентября 2022, 14:15

Updated 17 сентября 2022, 14:15

Какие улицы Владивостока больнее всего «бьют» по ушам?

12 марта 2008, 02:59
Шумовое загрязнение на них подчас превышает все мыслимые пределы

Сегодня медики однозначно считают, что необходимо определить новый вид загрязнения окружающей среды – шумовое. Согласно результатам исследования значительная часть сердечно-сосудистых заболеваний, которые заканчиваются смертью, возникает из-за постоянного шума. Шум не убивает нас, но добавляет стресс в нашу жизнь, увеличивая риск заболеваний, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на «Комсомольскую правду».
Об опасности, которую представляет повышенный шумовой фон для здоровья человека, рассказывает заведующая Владивостокским профцентром Ольга Маевская:
«Кроме сердечных заболеваний шум, в особенности постоянный шум уличного движения, в крупных городах является причиной нарушений сна и сопутствующих этому тяжелых нервных расстройств. Постоянное воздействие шума приводит к повышению стрессовых гормонов в организме. Это происходит даже в том случае, если человек считает, что он привык к шуму. Кстати, если долгое время находиться под воздействием громкого звука, можно получить расстройство жизненно важных систем организма – не только сердечно-сосудистой и нервной систем, но и желудочно-кишечного тракта. На фоне хронической раздражительности, к которой приводит постоянный шум, может открыться язвенная болезнь».
А вот мнение Владимира Шуваева, главного врача Приморского краевого центра реабилитации слуха:
- Шум и постоянная вибрация крайне негативно сказываются на органах слуха. У человека со временем развивается тугоухость. Причем происходить это может в течение пяти - десяти лет и совершенно незаметно для больного. По данным статистики, в Приморском крае более девяти процентов населения страдают проблемами со слухом. В огромной мере эти проблемы связаны именно с шумовой нагрузкой на организм.
Как отмечают специалисты, есть несколько действенных способов оградить себя от опасных последствий звукового напора.
- Укрепляйте дом. Пластиковые окна с двойным, а лучше тройным стеклопакетом послужат хорошей звукоизоляцией.
- Купите в аптеке вкладыши для ушей. Беруши обеспечат несколько часов спокойного сна.
- В целях профилактики чаще бывайте за городом, на природе. Смените вой клаксонов на успокаивающий шум волн или леса.
- Старайтесь селиться в домах, окруженных деревьями. Зеленые насаждения прекрасно поглощают шум.
Как отмечают экологи, сомнительную славу самых «громких» улиц Владивостока снискали: Светланская, проспект 100-летия Владивостока, площадь Луговая, Снеговая, Жигура и ряд других

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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