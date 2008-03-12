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Posted 12 марта 2008, 02:36

Published 12 марта 2008, 02:36

Modified 17 сентября 2022, 14:15

Updated 17 сентября 2022, 14:15

«Патриарх русской литературы» - так называется выставка, посвященная 180-летию со дня рождения Льва Толстого

12 марта 2008, 02:36
Она открывается в Дальневосточной государственной научной библиотеке

ХАБАРОВСК. 12 марта. ВОСТОК-МЕДИА - На презентацию большого выставочного проекта «Патриарх русской литературы», посвященного 180-летию со дня рождения Льва Толстого, приглашает 13 марта хабаровчан и гостей города Дальневосточная государственная научная библиотека. В экспозиции будет представлено свыше 500 изданий, передает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Среди экспонатов немало уникальных работ, редко попадающих в поле зрения читателей. Это книги, посвященные истории рода Толстых, прижизненная биография Льва Николаевича, созданная его другом и единомышленником Бирюковым, монография Полнера «Лев Толстой и его жена. История одной любви», впервые изданная в Париже и ставшая событием в духовной жизни Русского Зарубежья. Читатели смогут познакомиться с редкими изданиями философских трудов писателя, изданным в 1913 году описанием опыта Яснополянской школы.
Немало на выставке интереснейших исследований западных русистов. Таких, как книга профессора Кэтрин Б. Фойер « Генезис «Войны и мира» и монография известного знатока жизни и творчества Толстого Патриции Чут «Толстой в Ясной Поляне: жизнь и творчество писателя в чарующем мире усадьбы».
Выставка будет интересна специалистам-филологам, учителям русской словесности, студентам, старшеклассникам, широкому кругу читателей, интересующихся жизнью и творчеством гениального русского писателя.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Культура
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