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Posted 12 марта 2008, 09:43

Published 12 марта 2008, 09:43

Modified 17 сентября 2022, 14:15

Updated 17 сентября 2022, 14:15

Преступление прошлых лет оказалось под силу следственному управлению

12 марта 2008, 09:43
Сюжет
Происшествие
В Надеждинском районе Приморского края отчим несколько лет скрывал убийство падчерицы

Следователями Надеждинского межрайонного следственного отдела раскрыто преступление прошлых лет
Как сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник руководителя по связям со СМИ Аврора Римская, в феврале 2008 года в Надеждинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю из прокуратуры Нажединского района поступил материал о том, что в ноябре 2005 года, при неустановленных обстоятельствах пропала тринадцатилетняя девочка, которая ушла из дома и ее местонахождение не известно.
Руководством следственного отдела совместно с прокурором-криминалистом, и оперативными службами Надеждинского ОВД был составлен план, в рамках которого рассматривались различные версии, в том числе и совершение убийства девочки.
При отработке данных версий следователем был опрошен сожитель матери пропавшей, который признался в убийстве падчерицы.
По факту убийства девочки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ – умышленное убийство. В результате проведенного осмотра места происшествия, с участием подозреваемого, в указанном им месте обнаружены следы крови и фрагменты костей.
В тот же день подозреваемый был задержан и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу ведется следствие.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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