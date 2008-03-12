Преступление прошлых лет оказалось под силу следственному управлению

Следователями Надеждинского межрайонного следственного отдела раскрыто преступление прошлых лет

Как сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник руководителя по связям со СМИ Аврора Римская, в феврале 2008 года в Надеждинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю из прокуратуры Нажединского района поступил материал о том, что в ноябре 2005 года, при неустановленных обстоятельствах пропала тринадцатилетняя девочка, которая ушла из дома и ее местонахождение не известно.

Руководством следственного отдела совместно с прокурором-криминалистом, и оперативными службами Надеждинского ОВД был составлен план, в рамках которого рассматривались различные версии, в том числе и совершение убийства девочки.

При отработке данных версий следователем был опрошен сожитель матери пропавшей, который признался в убийстве падчерицы.

По факту убийства девочки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ – умышленное убийство. В результате проведенного осмотра места происшествия, с участием подозреваемого, в указанном им месте обнаружены следы крови и фрагменты костей.

В тот же день подозреваемый был задержан и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу ведется следствие.

