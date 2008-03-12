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Posted 12 марта 2008, 02:25

Published 12 марта 2008, 02:25

Modified 17 сентября 2022, 14:15

Updated 17 сентября 2022, 14:15

Приморские энергетики защищаются от пожаров

12 марта 2008, 02:25
Сюжет
Происшествие
Головная боль энергетиков весной и летом – лесные и степные палы

ВЛАДИВОСТОК. 12 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Безопасное прохождение весенне-летнего пожароопасного периода стремится обеспечить «Дальневосточная распределительная сетевая компания».
Весна и лето – напряженное время для энергетиков. Как сообщил корреспонденту «Восток-Медиа» ведущий специалист по связям с общественностью ОАО «ДРСК» филиала «Приморские электрические сети» Александр Ковальчук, именно в этот период много отключений происходит в результате пожаров.
Причины их различные: это и грозы, и короткое замыкание проводов от сильных порывов ветра; и несоблюдение правил противопожарной безопасности гражданами, и часто намеренные поджоги лесополосы. Какова бы ни была причина, результат один – страдают потребители электроэнергии. На энергообъектах филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» пожаров, связанных с прохождением лесных и степных палов, за последние два года зафиксировано не было. Тем не менее, предупреждение пожаров – важная составляющая работы энергетиков в весенне-летний период.
Чтобы избежать негативных последствий, специалистами филиалов «ДРСК», и в частности, «Приморских электрических сетей» проводится ряд комплексных мероприятий. Силами пожарно-технической комиссии будет произведен осмотр всех помещений и зданий филиала, установлена автоматическая пожарная сигнализация на объектах ПЭС, произведено обучение руководителей и ответственных за пожарную безопасность.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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