Приморские энергетики защищаются от пожаров

ВЛАДИВОСТОК. 12 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Безопасное прохождение весенне-летнего пожароопасного периода стремится обеспечить «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Весна и лето – напряженное время для энергетиков. Как сообщил корреспонденту «Восток-Медиа» ведущий специалист по связям с общественностью ОАО «ДРСК» филиала «Приморские электрические сети» Александр Ковальчук, именно в этот период много отключений происходит в результате пожаров.

Причины их различные: это и грозы, и короткое замыкание проводов от сильных порывов ветра; и несоблюдение правил противопожарной безопасности гражданами, и часто намеренные поджоги лесополосы. Какова бы ни была причина, результат один – страдают потребители электроэнергии. На энергообъектах филиала ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» пожаров, связанных с прохождением лесных и степных палов, за последние два года зафиксировано не было. Тем не менее, предупреждение пожаров – важная составляющая работы энергетиков в весенне-летний период.

Чтобы избежать негативных последствий, специалистами филиалов «ДРСК», и в частности, «Приморских электрических сетей» проводится ряд комплексных мероприятий. Силами пожарно-технической комиссии будет произведен осмотр всех помещений и зданий филиала, установлена автоматическая пожарная сигнализация на объектах ПЭС, произведено обучение руководителей и ответственных за пожарную безопасность.

