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Posted 13 марта 2008, 05:01

Published 13 марта 2008, 05:01

Modified 17 сентября 2022, 14:15

Updated 17 сентября 2022, 14:15

Лесную сферу ожидает «перестройка»

13 марта 2008, 05:01
Российские леса сертифицируют по международным стандартам

МОСКВА. 13 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В Москве обсудили так называемую «лесную» стратегию. Высшее руководство страны решало, как развиваться «зелёному хозяйству» в ближайшие годы. Виктор Зубков, председатель правительства заявил, что нужно создать надёжную систему контроля за сферой лесной отрасли, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на телекомпанию «5-й канал - Петербург».
Причем, по словам премьера, настолько надёжную, чтобы незаконную вырубку пресечь полностью. А что касается финансирования, то вкладывать в леса, по мнению премьер-министра, должно не только государство.
Виктор Зубков заявил, что «государство сегодня готово оказывать содействие, инвестировать в инфраструктуру средства, но при этом мы рассчитываем на инвестиции и со стороны частного бизнеса. Причем, как отечественного, так и зарубежного».
Виктор Зубков отметил, что на леса это третий вид стратегических ресурсов по доходности, после нефти и газа. У нас четверть всех мировых запасов. Но сегодня в лесной сфере нужны серьёзные преобразования. До последнего времени за границу уходили миллионы кубометров необработанной древесины. Такой экспорт Зубков назвал примитивным ведением хозяйства, которое приносит потери и бюджету, и экологии.
Как решило правительство, нужно наладить переработку леса внутри страны, а при вывозе сырья взимать высокие экспортные пошлины.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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