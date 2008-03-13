Лесную сферу ожидает «перестройка»

МОСКВА. 13 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В Москве обсудили так называемую «лесную» стратегию. Высшее руководство страны решало, как развиваться «зелёному хозяйству» в ближайшие годы. Виктор Зубков, председатель правительства заявил, что нужно создать надёжную систему контроля за сферой лесной отрасли, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на телекомпанию «5-й канал - Петербург».

Причем, по словам премьера, настолько надёжную, чтобы незаконную вырубку пресечь полностью. А что касается финансирования, то вкладывать в леса, по мнению премьер-министра, должно не только государство.

Виктор Зубков заявил, что «государство сегодня готово оказывать содействие, инвестировать в инфраструктуру средства, но при этом мы рассчитываем на инвестиции и со стороны частного бизнеса. Причем, как отечественного, так и зарубежного».

Виктор Зубков отметил, что на леса это третий вид стратегических ресурсов по доходности, после нефти и газа. У нас четверть всех мировых запасов. Но сегодня в лесной сфере нужны серьёзные преобразования. До последнего времени за границу уходили миллионы кубометров необработанной древесины. Такой экспорт Зубков назвал примитивным ведением хозяйства, которое приносит потери и бюджету, и экологии.

Как решило правительство, нужно наладить переработку леса внутри страны, а при вывозе сырья взимать высокие экспортные пошлины.

