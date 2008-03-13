В Дальневосточном объединении ВВС и ПВО готовятся к нашествию пернатых

ХАБАРОВСК. 13 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Для службы безопасности полетов Краснознаменного Дальневосточного объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны приближается напряженная весенняя пора – перелет птиц с зимовок.

«Массовое количество перелетных птиц представляют угрозу для всех типов летательных аппаратов, в том числе и для боевых самолетов,- рассказывает начальник службы безопасности полетов объединения ВВС и ПВО полковник Валерий Бурштын,- сейчас мы ведем проверку военных аэродромов под Владивостоком, далее запланированы для проверки еще несколько аэродромов объединения».

До 25 марта этого года будут проверены все военные аэродромы объединения ВВС и ПВО, - сообщили «Восток-Медиа» в службе информации и общественных связей объединения.

