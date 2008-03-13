Во Владивостоке срочно ищут польский флаг

ВЛАДИВОСТОК. 13 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Во Владивостоке состоялось заседание оргкомитета по проведению финального матча европейского Кубка ETTU по настольному теннису среди женских команд.



Теннисистки «Дальэнергосетьпроекта» будут 14 апреля принимать польский клуб «KTS Tarnobrzeg».



Как сообщает корреспондент «Восток-Медиа», после переговоров с польским клубом решено проводить матч 14 апреля. Встречу сыграют в СК ТГЭУ в 17 часов. Теннисистки «ДЭСП» накануне турнира будут заняты в международных турнирах, а вот польские спортсменки планируют провести недельные тренировочные сборы в Японии, что свидетельствует о решимости завоевать почетный трофей. На решающий матч финала во Владивосток прибудет делегация ETTU во главе с вице-президентом Европейского Союза настольного тенниса Юрием Посевиным.



Напомним, что теннисистки дальневосточного клуба «Дальэнергосетьпроект» (ДЭСП) из Владивостока проиграли в первом финале Кубка ETTU со счетом 3:1. Не менее утешительным выглядит и счет партий - 9:6. Однако шансы на реванш сохраняются, и дальневосточницы, впервые в истории российского настольного тенниса выступая в финале кубкового турнира, приложат для этого максимум усилий.



