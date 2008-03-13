Всё чаще владивостокцы горят не только на работе

В последнее время одной из самых распространенных причин пожаров в жилых домах Владивостока является горение мусора. Так, только за последний день мартовских праздников – 10 марта - пожарным Владивостока пришлось 50 раз выезжать на борьбу с огнем, из них в 17 случаях горел мусор.

Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, только на 6 марта 2008 года службами госпожнадзора в отношении юридических лиц Владивостока было составлено 28 протоколов по факту административных правонарушений. Это относится как к управляющим компаниям, так и к подразделениям «Водоканала». В первом случае управляющим компаниям города пришлось держать ответ за скопление мусора в мусоропроводе, за переполненные мусорные ящики, за замусоренные лифтовые шахты. «Водоканал» несет ответственность за комплектацию пожарных гидрантов, нахождение их в рабочем состоянии и наличие напора воды. Ни для кого не секрет, что в многоэтажных домах наличие целого пожарного гидранта - понятие почти мифическое. Никто из жильцов не знает - где должен он быть, и как он выглядит. Изменит ли данную ситуацию новый жилищный кодекс - судить трудно.

По словам первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю по Государственной противопожарной службе Сергея Гонина, который прокомментировал данную ситуацию не как сотрудник МЧС, а как житель Владивостока, - все зависит от самих горожан. Именно жильцы домов должны решать, какой способ управления выбирать, и какой компании можно доверять. Если в домах постоянно забит мусоропровод и лифтовая шахта, если на возгорание мусора в этот дом машины пожарной службы выезжают с завидной регулярностью, то вряд и стоит отдавать предпочтение такой компании. Кстати, очистку мусоропровода и лифтовых шахт стоит предусмотреть жителям многих высоток Владивостока при заключении договоров.

«Пожарные ездят в гостинки, где горят забитые мусором стояки. Но в гостинках много асоциальных личностей, там живут люди с низким достатком, т.е. этим вызовам еще можно найти какое-то оправдание. Но ведь достаточно вызовов и в дома, где проживает вполне работоспособное население, с хорошо оплачиваемой работой. В этих домах - подъезды нараспашку. Где-то пожар становится результатом химических действий наркоманов, где-то детишки развлекаются от скуки. Вопрос с пожарной безопасностью в школах, больницах, детских садиках решен - везде установлены системы оповещения. А вот городской жилой фонд, особенно ветшающий, - это настоящая мина замедленного действия», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.





