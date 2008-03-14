Анонс "Российской газеты" за 14 марта 2008 года

ВЛАДИВОСТОК. 14 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Читайте в свежем номере «Российской газеты» за 14 марта



Увольнение судьи по правилам и без

Конституционный суд рассмотрел жалобы бывших коллег

ПРАВО

Наталья Козлова

Основной Закон страны в отношении уволенных судей нарушен не был — так или примерно так можно понимать решение, которое принял Конституционный суд.Постановление высшего суда страны, которое сегодня публикует «Российская газета», касается весьма деликатной сферы. Судьи Конституционного суда рассматривали жалобы не рядовых граждан, а бывших коллег по судейскому цеху. То есть тех судей, которых уволили, или, выражаясь юридическим языком, чьи полномочия были прекращены досрочно. А такие дела, что бы ни говорили, очень тонкая материя, ведь со своими разбираться всегда труднее, чем с посторонними.На заседании, о котором идет речь, кроме судей, заявителей и их представителей присутствовали полномочный представитель президента, представители Госдумы и Совета Федерации. Дело касалось проверки конституционности некоторых положений двух статей — 6-й и 12-й — Закона «О статусе судей в Российской Федерации», и трех статей — 21, 22, 26-й — Закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации».

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Гадание на конституции

Украинские политики вновь пытаются отстранить президента от власти

конфликт

Павел Дульман

«Российская газета»

Киев

Хитросплетения украинской политики пополнились новой интригой. В область публичного обсуждения вброшен тезис о необходимости ликвидации поста президента в стране. Причем первой его озвучила премьер Юлия Тимошенко.

По ее словам, «либо должность премьера, либо должность президента из новой конституции нужно точно убрать». «Абсурдно, когда страной руководят два должностных лица — президент и глава правительства с практически полностью совпадающими функциями и полномочиями», — заявила Тимошенко.

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Главное — зарплаты и пенсии

Депутат Андрей Исаев рассказал о социальном развитии России до 2020 года

Планы

Алексей Ильин

Масштабная речь Владимира Путина на расширенном заседании президиума Госсовета 8 февраля вызвала целую волну дискуссий. Стратегия развития России до 2020 года уже не раз обсуждалась и продолжает обсуждаться в Правительстве, в Госдуме, в Общественной палате. Особенно часто затрагиваются именно социальные аспекты обширной президентской программы. Свои предложения по поводу социального развития страны на ближайшие двенадцать лет высказал Председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев.

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Омбудсман уполномочен заявить

Как соблюдались права человека в прошлом году

Елена Новоселова

ТЕМА

«Российская газета» публикует ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимира Лукина за минувший 2007 год. Это отчет о той степени справедливости, которая присутствует в самых незащищенных сферах нашего общества: в детдомах, психбольницах, в тюрьмах.

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Заповедный километр

Вокруг объектов Олимпиады-2014 будут созданы экологические зоны безопасности

инспекция

Олег Галицких

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

СОЧИ

По крайней мере два-три объекта будущих «снежных игр» будут перенесены подальше от особо охраняемых природных территорий, и ни одна стройка не приблизится ближе одного километра к границам Кавказского биосферного заповедника.

Итоговым совещанием в «летней столице» закончилась первая инспекционная поездка главы Росприроднадзора Владимира Кириллова по будущим олимпийским площадкам, Кавказскому биосферному заповеднику и Сочинскому национальному парку.Перед тем, как встретиться с теми, кто будет в прямом смысле слова строить Олимпиаду, новый руководитель природоохранного ведомства облетел территорию национального парка и заповедника, побывал на строящемся горно-лыжном комплексе «Роза Хутор» и на собрании местной экологической общественности. Первое знакомство привело и к первым выводам: Сочи нуждается в создании инфраструктуры экологической безопасности.

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По следам собственных поручений

Дмитрий Медведев разбирался с рыболовной отраслью

Кремль

Сергей Белов

Первый вице-премьер Дмитрий Медведев инспектировал рыболовную отрасль. Не выходя из Кремля, избранный президент убедился, что далеко не все его поручения исполняются в срок.

Совершив за последнее время немало поездок по России, вчера Дмитрий Медведев решил проверить, как исполняются поручения, данные им в ходе многочисленных совещаний. Из огромного количества отраслей держать ответ пришлось рыболовству. Совещание Медведев провел прямо в своем рабочем кабинете в 14-м корпусе Кремля путем видеоконференции. В ней приняли участие руководитель Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов, руководитель Госкомитета по рыболовству Андрей Крайний, глава Пограничной службы ФСБ Владимир Проничев, а также представители властей и компаний рыболовной отрасли Мурманска и Калининграда. Уже в самом начале совещания Дмитрий Медведев дал понять, что у него накопилось немало вопросов к чиновникам.

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ЕСЛИ…

Валерий ВЫЖУТОВИЧ

Политический обозреватель

Олимпийский субъект

Строительство олимпийских объектов в Сочи еще не началось, а уже появился олимпийский субъект. Это Абхазия. Она вызвалась помочь России в проведении зимних Игр-2014. Абхазский город Гагра примет на себя значительную часть туристического потока в регионе. А еще Гагра будет поставлять в Сочи строительные материалы — щебень гранитный, цемент, каменный гранит… Республика также намерена принять и разместить у себя до 20 тысяч гастарбайтеров — десятую часть от общего количества строителей, которые потребуются для возведения олимпийских объектов.

Готовность России принять эту помощь грузинским властям, разумеется, не понравилось и понравиться не могла. «Я бы призвал российских коллег не использовать подготовку к Олимпиаде в Сочи как повод для осложнения российско-грузинских отношений, — заявил председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Константин Габашвили. — Необходимо все согласовать с правительством Грузии, территориальную целостность которой Россия официально признает».

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Бриллиантовые сердца Криса Нормана

Экс-солист группы Smokie спустя 13 лет вернулся в Россию

Музыка

Александр Алексеев

Знаменитый певец и гитарист Крис Норман снова в гастрольном туре. В самом вместительном московском клубе «Б1-Максимум» английский рок-музыкант представил программу лучших хитов и рассказал обозревателю «РГ» о готовящемся новом альбоме.

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До еды и после

Сумеет ли Россия уменьшить зависимость от импортных лекарств и наладить выпуск отечественных аналогов

Тенденции

Татьяна Зыкова

Ожидается, что уже в марте правительство примет решение о разработке Стратегии развития отечественной фармацевтической промышленности до 2020 года. Она должна быть готова к концу этого года. От ее содержания будет зависеть, останется ли Россия большим прилавком по продаже импортных лекарств или войдет в пул мировых производителей по их разработке и выпуску, то есть успеет вскочить в уходящий поезд и занять ведущее место в отдельных сегментах мировой фармацевтической индустрии.

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Гауптвахта европейского типа

Военные гарнизоны поделят на три типа

проект

Владислав Куликов

Военное ведомство начинает масштабную реорганизацию гарнизонов и массовое строительство гауптвахт европейского типа. Об этом заявил накануне начальник Главного управления боевой подготовки и службы войск Вооруженных сил генерал-лейтенант Владимир Шаманов. Военные городки будут привязаны к административным границам, и при них создадут около двухсот комендатур с гауптвахтами.

Де-юре гауптвахты вернулись в армию еще в прошлом году, но фактически начинают действовать только сейчас. Одна из причин задержки — в новых воинских уставах, которые и расписывают процедуру ареста. Они вступили в силу в нынешнем году. Другая причина — в отсутствии нормальных мест для содержания арестованных. С 2002 года, когда на армейских гауптвахтах повесили замки, камеры пришли в негодность.

Подробнее на 5-й полосе «РГ».



Покушение на «Лосиный Остров»

Районные чиновники разрешили вырубку национального парка

скандал

Марина Грицюк

Продолжается следствие по делу о незаконной вырубке около 600 деревьев на площади свыше 1,2 гектара на территории парка федерального значения «Лосиный Остров», расположенного к северо-востоку от Москвы. Бесчинство произошло в ночь со 2 на 3 марта.

Службой охраны «Лосиного Острова» было установлено, что вырубка производилась ООО «Бугорок» по заказу ООО «Жилстройэнерго-М». Оба предприятия зарегистрированы на территории Балашихинского района Московской области.

На требование прекратить вырубку заповедного леса сотрудники «Бугорка» ответили отказом. Работы прекратились только после вмешательства экологической милиции. На месте происшествия инспекторами национального парка были составлены протоколы о нарушениях и преданы в природоохранную прокуратуру Московской области.

Подробнее на 5-й полосе «РГ».



Символизм в мехах

В Третьяковской галерее открылась выставка «Золотое руно»

Выставка

Михаил Боде

Пропустив 100-летний юбилей основания художественного журнала «Золотое руно» (1906—1910), Третьяковка зацепилась за другую его памятную дату, отметив столетие роскошной русско-французской выставки «Салон «Золотого руна» 1908 года. И попыталась ее реконструировать.

Надо полагать, что задержка с юбилеем связана с неспешным изданием памятной книги-альбома «Золотое руно». С одной стороны, дайджеста журнала, с другой — искусствоведческого исследования Иды Гофман. Этот наконец-то вышедший лимитированным тиражом четырехкилограммовый фолиант издан с роскошью, подобной своему первоисточнику, и стоит бешеных денег. Что и понятно: полиграфическая «памятка» первого в XX веке «новорусского» журнала, предназначенная для нынешних «новых русских», столько и должна стоить.

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