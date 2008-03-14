Китайские и российские специалисты попробуют воду из Амура

Российские и китайские специалисты взяли первую пробу воды в Амуре.

Замеры проводились в створе реки ниже Благовещенска и китайского города Хэйхэ в соответствии с программой мероприятий по осуществлению совместного российско-китайского мониторинга качества трансграничных вод, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на благовещенскую телекомпанию «Город».

С российской стороны в работах участвовали специалисты Амурского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, пограничники.

Анализ отобранных проб будет осуществляться каждой из сторон самостоятельно. После этого стороны представляют результаты на рассмотрение в совместную группу экспертов.

Второй этап замеров воды пройдет в первой половине июня.



