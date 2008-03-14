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Posted 14 марта 2008, 04:58

Published 14 марта 2008, 04:58

Modified 17 сентября 2022, 14:15

Updated 17 сентября 2022, 14:15

Китайские и российские специалисты попробуют воду из Амура

14 марта 2008, 04:58
Впервые в истории представители из России и Китая проведут совместный мониторинг качества вода

Российские и китайские специалисты взяли первую пробу воды в Амуре.
Замеры проводились в створе реки ниже Благовещенска и китайского города Хэйхэ в соответствии с программой мероприятий по осуществлению совместного российско-китайского мониторинга качества трансграничных вод, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на благовещенскую телекомпанию «Город».
С российской стороны в работах участвовали специалисты Амурского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, пограничники.
Анализ отобранных проб будет осуществляться каждой из сторон самостоятельно. После этого стороны представляют результаты на рассмотрение в совместную группу экспертов.
Второй этап замеров воды пройдет в первой половине июня.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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