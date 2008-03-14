По количеству ссылок в "заморском" интернете Владивосток ходит в лидерах

Как отмечают специалисты, в значительной степени количество ссылок на города, являющиеся региональными либо мировыми центрами, обусловлено их туристической привлекательностью, что также актуально для Владивостока. Среди первых ссылок – заказы номеров в городских отелях и путеводители по городу. Как известно, для иностранцев Владивосток прежде всего знаменит тем, что в нем заканчивается Транссибирская магистраль.

