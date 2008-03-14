По количеству ссылок в "заморском" интернете Владивосток ходит в лидерах

Posted 14 марта 2008, 06:05
Published 14 марта 2008, 06:05
Modified 17 сентября 2022, 14:15
Updated 17 сентября 2022, 14:15
Количество ссылок на Владивосток в иностранных интернет-источниках превысило 8 миллионов. Так, в ответ на запрос «Владивосток» (Vladivostok) поисковик Yahoo вывел 8 290 000 страниц. Для сравнения: на запрос Хабаровск (Khabarovsk) появляется 2 830 000 ссылок, на город-миллионер Нижний Новгород (Nizhny Novgorod) – 2 110 000, а третий по величине город России Новосибирск (Novosibirsk) – 8 720 000 источников, сообщает корреспондент «Восток-Медиа».
Национальными лидерами являются Москва (Moscow) и Санкт-Петербург (St. Petersburg), собравшие соответственно 197 000 000 и 119 000 000 ссылок. А мировым рекордсменом является Нью-Йорк, упоминающийся на 2 850 000 000 страницах.
Города-побратимы Владивостока – Далянь (Dalian), КНР с населением 3 120 000 человек (без пригородов), Хакодате (Hakodate), Япония с 299 737 жителями и Сан Диего (San Diego), США с населением 1 256 951 человек собрали соответственно 13 200 000, 4 410 000 и 487 000 000 ссылок. А Харбин (Harbin), столица провинции Хейлунцзян, городское население которого составляет 4 113 708 человек, упоминается на 9 600 000 страницах.
Как отмечают специалисты, в значительной степени количество ссылок на города, являющиеся региональными либо мировыми центрами, обусловлено их туристической привлекательностью, что также актуально для Владивостока. Среди первых ссылок – заказы номеров в городских отелях и путеводители по городу. Как известно, для иностранцев Владивосток прежде всего знаменит тем, что в нем заканчивается Транссибирская магистраль.