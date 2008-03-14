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Posted 14 марта 2008, 06:03

Published 14 марта 2008, 06:03

Modified 17 сентября 2022, 14:15

Updated 17 сентября 2022, 14:15

Приморские студенты чаще американских сверстников бывают за границей и знают больше иностранных языков

14 марта 2008, 06:03
Проект «Межкультурное взаимопонимание» объединил русских и американских студентов

ВЛАДИВОСТОК. 14 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Генеральный консул США во Владивостоке Том Армбрустер запустил онлайновый образовательный проект между студентами Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) и университета Восточной Каролины (США).
Как сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на материалы генконсульства США во Владивостоке, генеральный консул начал онлайновую встречу студентов с игры, задав им ряд вопросов о внешней политике и текущих событиях. В этом простом тесте русские «переиграли» американцев по количеству языков, на которых они говорят и по количеству студентов, которые бывали за границей.
Россияне также знали больше об американских выборах, чем американские студенты знали о выборах в России. Американские студенты смогли ответить на вопрос о первом человеке, полетевшем в космос, а русские знали слова Нейла Армстронга об «одном маленьком шаге».
Подобная видеоконференция является хорошим стартом для американских студентов, особенно если учесть, что только 3 процента из них пользуется возможностями обучения за рубежом.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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