Приморские студенты чаще американских сверстников бывают за границей и знают больше иностранных языков

ВЛАДИВОСТОК. 14 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Генеральный консул США во Владивостоке Том Армбрустер запустил онлайновый образовательный проект между студентами Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) и университета Восточной Каролины (США).

Как сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на материалы генконсульства США во Владивостоке, генеральный консул начал онлайновую встречу студентов с игры, задав им ряд вопросов о внешней политике и текущих событиях. В этом простом тесте русские «переиграли» американцев по количеству языков, на которых они говорят и по количеству студентов, которые бывали за границей.

Россияне также знали больше об американских выборах, чем американские студенты знали о выборах в России. Американские студенты смогли ответить на вопрос о первом человеке, полетевшем в космос, а русские знали слова Нейла Армстронга об «одном маленьком шаге».

Подобная видеоконференция является хорошим стартом для американских студентов, особенно если учесть, что только 3 процента из них пользуется возможностями обучения за рубежом.



