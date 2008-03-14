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Posted 14 марта 2008, 04:30

Published 14 марта 2008, 04:30

Modified 17 сентября 2022, 14:15

Updated 17 сентября 2022, 14:15

В результате пожара в Петропавловске-Камчатском погибла хозяйка частного дома

14 марта 2008, 04:30
Сюжет
Происшествие
Мужчина, находившийся в квартире, с тяжелым отравлением и ожогами доставлен в больницу

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКИЙ. 14 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В частном секторе Петропавловска в ночь на 14 марта загорелся частный дом. После локализации пожара в помещении было обнаружено тело 59-летней хозяйки.
При тушении пожарным удалось спасти мужчину, находившегося в доме. С ожогом дыхательных путей и тяжелым отравлением угарным газом он доставлен в реанимационное отделение краевой больницы.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Камчатского управления МЧС, идет выяснение причин возгорания, а также устанавливается личность пострадавшего.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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