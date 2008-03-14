В результате пожара в Петропавловске-Камчатском погибла хозяйка частного дома

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКИЙ. 14 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В частном секторе Петропавловска в ночь на 14 марта загорелся частный дом. После локализации пожара в помещении было обнаружено тело 59-летней хозяйки.

При тушении пожарным удалось спасти мужчину, находившегося в доме. С ожогом дыхательных путей и тяжелым отравлением угарным газом он доставлен в реанимационное отделение краевой больницы.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Камчатского управления МЧС, идет выяснение причин возгорания, а также устанавливается личность пострадавшего.

