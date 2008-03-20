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Posted 19 марта 2008, 22:55

Published 19 марта 2008, 22:55

Modified 17 сентября 2022, 14:14

Updated 17 сентября 2022, 14:14

Благовещенцы назовут лучший автобус и троллейбус

19 марта 2008, 22:55
Конкурс на звание лучшего экипажа автобуса, троллейбуса и маршрутного такси пройдет в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК. 20 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В этом году жители Благовещенска определят, какой экипаж автобуса или троллейбуса лучший в городе.
В апреле в Благовещенске пройдет конкурс на лучший автобус, троллейбус и маршрутное такси, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на благовещенскую телекомпанию «Город».
В прошлом году в подобном конкурсе приняло участие более 600 маршрутных транспортных средств. Тогда свое мнение о работе общественного транспорта высказало несколько сот благовещенцев. Их мнение существенно влияло на результаты конкурса.
Лучшими в 2007 году признали экипажи троллейбусов 2В и автобусов 26-го, 14-го и 9-го маршрутов. В этом году итоги конкурса планируют подвести ко Дню города.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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