Как заполнить школьные классы в поселках городского типа в Приморье?





ВЛАДИВОСТОК. 20 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В адрес законодателей поступают вопросы о наполняемости классов в поселках городского типа в Приморье.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в отделе прессы и информации Законодательного Собрания Приморья, депутаты профильного комитета рассмотрели обращение Думы Шкотовского района по поводу изменения нормативов расходов на реализацию общеобразовательных программ между муниципальными образованиями края.

Как сообщают депутаты из Шкотовского района, в прошлом году там сложилась сложная обстановка с финансированием работников образовательных учреждений. При потребности в 57,7 миллионов рублей было получено 50,5 миллиона рублей. Недостаток средств объясняется тем, что средства субвенций выделялись из расчета наполняемости классов: 25 человек – для общеобразовательных учреждений в городских населенных пунктах. Фактическая наполняемость классов составляет - 18 человек.

Таким образом, средства выделяются на финансирование 120 классов-комплектов, а действует на 33 класса больше.

В прошлом году бюджетным комитетом ЗС ПК проведена значительная работа по изменению класс-комплектов для сельских школ. Депутаты выезжали в районы края, чтобы на месте изучить ситуацию. На законодательном уровне было принято решение о том, что с 1 сентября 2008 года наполняемость класса в сельской школе будет составлять не 20, а 14 человек. Финансовое обеспечение данного решения составило для краевого бюджета 1 млрд. рублей.

«Сейчас в Законодательное Собрание начинают поступать обращения по поводу изменения класс-копмлекта для общеобразовательных учреждений в поселках городского типа», - рассказывает председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, - «В обращениях высказывается необходимость снизить наполняемость классов в ПГП - с 25 до 20 учащихся. Пока мы собираем эти предложения и планируем их рассматривать после дополнительного изучения вопроса. Возможно, депутатам потребуется выехать в командировки, чтобы на месте разобраться в ситуации. И тогда уже при необходимости будет приниматься решение».



