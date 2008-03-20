Новости «уходят» в Интернет

ВЛАДИВОСТОК. 20 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Жители США все чаще выбирают интернет в качестве источника новостей, говорится в новом отчете We Media/Zogby Interactive.

Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на данные исследования, около половины из 1979 респондентов заявили, что основным источником новостной информации для них является Сеть. Это на 10% превышает показатели 2007 года.

Менее трети опрошенных основным источником новостей считают телевидение, 11% - радио, а 10% - газеты.

