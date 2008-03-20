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Posted 19 марта 2008, 22:32

Published 19 марта 2008, 22:32

Modified 17 сентября 2022, 14:14

Updated 17 сентября 2022, 14:14

Новости «уходят» в Интернет

19 марта 2008, 22:32
Телевидение, газеты и радио сильно уступают Интернет-СМИ

ВЛАДИВОСТОК. 20 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Жители США все чаще выбирают интернет в качестве источника новостей, говорится в новом отчете We Media/Zogby Interactive.
Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на данные исследования, около половины из 1979 респондентов заявили, что основным источником новостной информации для них является Сеть. Это на 10% превышает показатели 2007 года.
Менее трети опрошенных основным источником новостей считают телевидение, 11% - радио, а 10% - газеты.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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