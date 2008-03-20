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Posted 20 марта 2008, 03:05

Published 20 марта 2008, 03:05

Modified 14 декабря 2023, 16:06

Updated 14 декабря 2023, 16:06

Поход на Пидан избавит от весенней хандры

20 марта 2008, 03:05
Поход на Пидан избавит от весенней хандры

Зима, наконец, подошла к концу, уступив место весне. Это время с одной стороны радует пробуждающейся жизнью, с другой как раз на весну и приходятся самые тяжкие последствия зимы – усталость, сонливость, авитаминоз и депрессия. Чтобы уберечься от плохого настроения и самочувствия, проводите больше времени на свежем воздухе, а компания Шамора.ИНФО поможет вам в этом.

В начале апреля начнутся туристические походы на легендарную гору Пидан. Вы можете выбрать экологический познавательный тур на 1 или 2 дня. Ближайшая экскурсия — 12 апреля 2008 года. Подробности в Магазине путевок.

Камни, насыпанные Богом – именно так называли вершину Ливадийскую (старое название Пидан) чжурчжени, жившие на территории Приморья в средние века. Это название гора заслужила благодаря каменным насыпям, расположенным не только на склонах, но и, как это не удивительно, на самой вершине. Огромные валуны несколько метров в диаметре и мелкие камушки словно бы насыпаны чьей-то титанической рукой. Ученые до сих пор не могут однозначно объяснить происхождение такой каменной насыпи.

Пидан поистине можно назвать магической горой, так как ее тайны и загадки привлекает не только российских туристов, но и заграничных гостей. Маги, окультисты, уфологи, да, и просто любопытные люди со всего мира поднимаются в поисках чуда на сопку в течение всего года, даже зимой не смотря на холод, в дождь и в снег.

О Пидане существует множество легенд: рассказы о летающем человеке – чудовище с крыльями летучей мыши и человеческим лицом, что пронзительно кричит по ночам; предания о таинственных каменных лабиринтах глубоко в недрах горы, где захоронено тело бога; легенда о мистических каменных стражах Пидана, так называемых маори – высеченных из камня огромных человеческих головах. Одна из них сохранилась до сих пор и известна как «Чертов палец». На склонах горы можно встретить каменные плиты, уложенные особым образом, словно когда-то они были частью защитных стен или каких-то культовых сооружений. Так же там встречаются каменные дольмены, похожие на те, что есть в знаменитом Стоунхэндже.

Быть может, именно вам Пидан раскроет часть своих секретов….

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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