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Posted 19 марта 2008, 22:37

Published 19 марта 2008, 22:37

Modified 17 сентября 2022, 14:14

Updated 17 сентября 2022, 14:14

Решено создать «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»

19 марта 2008, 22:37
Данное учреждение отнесено к ведению Госкомрыболовства России

ВЛАДИВОСТОК. 20 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Председатель Правительства РФ Виктор Зубков подписал распоряжение о создании в Москве федерального государственного учреждения «Центр системы мониторинга рыболовства и связи». Распоряжением от 12 марта 2008 г. № 304-р данное учреждение отнесено к ведению Госкомрыболовства России.
Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на официальный сайт правительства, целями деятельности учреждения являются обеспечение мониторинга водных биоресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью рыбопромысловых судов, а также развитие и функционирование находящихся в ведении Госкомрыболовства России береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности. Госкомрыболовству России предстоит обеспечить осуществление мероприятий, связанных с созданием учреждения;
совместно с Росимуществом определить перечень имущества, подлежащего передаче учреждению в оперативное управление.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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