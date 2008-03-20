Решено создать «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»

ВЛАДИВОСТОК. 20 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Председатель Правительства РФ Виктор Зубков подписал распоряжение о создании в Москве федерального государственного учреждения «Центр системы мониторинга рыболовства и связи». Распоряжением от 12 марта 2008 г. № 304-р данное учреждение отнесено к ведению Госкомрыболовства России.

Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на официальный сайт правительства, целями деятельности учреждения являются обеспечение мониторинга водных биоресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью рыбопромысловых судов, а также развитие и функционирование находящихся в ведении Госкомрыболовства России береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности. Госкомрыболовству России предстоит обеспечить осуществление мероприятий, связанных с созданием учреждения;

совместно с Росимуществом определить перечень имущества, подлежащего передаче учреждению в оперативное управление.

