Саммит АТЭС-2012 во Владивостоке получил финансовый фундамент

ВЛАДИВОСТОК. 20 марта. ВОСТОК-МЕДИА - К 1 апреля будут выделены деньги на разработку проектно-сметной документации по объектам, которые должны быть возведены к саммиту АТЭС во Владивостоке в 2012 году. Об этом заявил 19 марта в Москве на заседании президиума Государственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока премьер-министр Виктор Зубков.

Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», кроме того, большие средства поступят и реализацию инвестиционных проектов всего Дальнего Востока. Как уточнил депутат Госдумы от Приморья Руслан Кондратов, только в транспортную инфраструктуру региона планируется вложить 960 миллиардов рублей.

Подготовка инфраструктуры Владивостока к саммиту АТЭС стало ключевым вопросом прошедшего заседания Госкомиссии по развитию Дальнего Востока. Как сообщил министр транспорта Игорь Левитин уже готова, и поступила на согласование проектно-сметная документация на строительство моста из Владивостока к острову Русский.

«Пока документация была подготовлена за счет средств региона и находится в Росэкспертизе», - пояснил Игорь Левитин.

Министр транспорта РФ считает, что ускорить процесс оформления документов поможет выделение федеральных денег на разработку проектно-сметной документации по другим объектам саммита.

Премьер Виктор Зубков заметил, что «комплексное развитие дальневосточных территорий входило, входит, и будет входить в число приоритетов работы Правительства», поэтому Правительство готово, в случае необходимости, выделить дополнительные средства на развитие Владивостока.

Напомним, первоначально на саммит планировалось потратить 100 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Как отметил депутат Госдумы от Приморья Руслан Кондратов, федеральный центр постепенно переходит к реальным действиям по отношению к регионам. Одним из таких шагов может стать снижение стоимости проезда для дальневосточников в центральную часть России.

«Сегодня средний по цене билет на самолет от Москвы до Владивостока обходится человеку примерно в 30 тысяч рублей», - напомнил Виктор Зубков. – «Понятно, что далеко не каждому он по карману. Проезд на поезде в самом обычном купе обойдется в 13 тысяч. Тоже недешево, и ехать придется неделю».

В связи с этим Минтранс РФ предлагает ввести регулирование стоимости проезда в купейном вагоне с Дальнего Востока в европейскую часть России и компенсацию части стоимости проезда.

Другой вариант - регионы могут предложить схему, по которой в субъекты будут переводиться субсидии из федерального бюджета, а сами субъекты будут самостоятельно субсидировать свое население.

«Во время встречи с Дмитрием Медведевым летом прошлого года мы поднимали этот вопрос о стоимости проезда. Думаю, теперь эта проблема будет решена»,- считает депутат Государственной Думы Руслан Кондратов. «Что касается подготовки к саммиту АТЭс во Владивостоке, могу сказать следующее. В правительстве есть четкое понимание - мы не должны ограничиваться только строительством мостов и подготовкой острова Русского. Форум должен дать толчок к развитию материковой части краевого центра, чтобы она отвечала всем представлениям о комфорте.

Я убежден, что Владивостоку необходимо создавать рабочие места, повышать пенсии, качество медицинского обслуживания, поэтому форум должен пройти под лозунгом: АТЭС для жителей Владивостока. Для нас форум АТЭС – это не экономический, а социальный проект. И мы сделаем все для того, чтобы он принес Владивостоку реальные ощутимые результаты».







