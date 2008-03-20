США вооружат косовских албанцев

ВЛАДИВОСТОК. 20 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Президент США Джордж Буш подписал постановление, предусматривающее разрешение поставок американского оружия в Косово. По мнению Дж.Буша, это позволит не только укрепить безопасность США, но и будет способствовать «установлению мира на всей планете», передает Associated Press.

Белый дом заявил о том, что объемы поставок Косово американского вооружения будут рассматривать отдельно в каждом конкретном случае, в том числе с позиций осуществляемой в настоящее время политики передачи обычных вооружений.

Напомним, на сегодняшний день независимость Косово признали 28 стран, в том числе США, Канада, Япония, Великобритания, Франция, Германия, Италия и ряд государств Евросоюза. Против признания суверенитета сербской провинции выступают Россия, Испания и другие страны.

Парламент Косово ратифицировал декларацию об одностороннем объявлении независимости края 17 февраля 2008г. Сербское правительство призвало международное сообщество аннулировать как незаконные все акты, связанные с односторонним провозглашением независимости Косово.



