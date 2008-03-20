В Хабаровском крае по «горячим следам» раскрыто убийство таксиста

ХАБАРОВСК. 20 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Сотрудники ГИБДД пос. Пивань Комсомольского района Хабаровского края нашли погибшего таксиста с огнестрельным ранением головы. По «горячим следам» экипажу удалось задержать двух мужчин, подозреваемых в этом и других тяжких преступлениях.

Как сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу УВД по Хабаровскому краю, в ночь на 14 марта в Комсомольске-на-Амуре двое мужчин попросили водителя частного предприятия «21 век» отвезти их в поселок Пивань, что в тридцати километрах от города. Он согласился, но на всякий случай позвонил сменщику и сказал, куда поехал с двумя пассажирами. «Ищи меня, если не выйду вовремя на связь», - пророчески добавил он.

Поскольку в течение часа таксист не позвонил и не отвечал на звонки друга, тот обратился в милицию. Вскоре наряд дорожно-патрульной службы возле железнодорожного полотна обнаружил тело таксиста с прострелянной головой, затем в нескольких километрах - брошенный автомобиль «Тойота-Королла», принадлежавший погибшему со следами крови и борьбы. В салоне был найден и заряд дроби.

Во время проведения оперативных мероприятий, сотрудники ДПС обратили внимание на двух молодых людей, вышедших из придорожного кафе, и решили их проверить.

- Заметив приближающуюся патрульную машину, один из парней стал прятать под плиту за автобусной остановкой какой-то предмет, - пояснил начальник криминальной милиции ОВД по Комсомольскому муниципальному району Андрей Андрюшко. - Это был обрез, которым злоумышленники убили таксиста. Оба задержаны по подозрению в совершении преступления.

- Первое убийство водителя такси молодчики совершили 6 февраля этого года на 382-м километре автодороги Хабаровск-Комсомольск, - рассказал начальник дежурной смены УВД по Хабаровскому краю Вадим Савин. - Тогда жертвой их преступления стал 49-летний водитель. Его автомобиль они разобрали на запчасти и продали.

Таким же образом преступники хотели разделаться и с этой машиной. Но, завладев иномаркой, далеко не смогли уехать: она сломалась. Поэтому сначала шли пешком, замерзли, зашли в кафе погреться. Они намеревались добраться до поселка Селихино, а затем - в Иннокентьевку Нанайского района, откуда родом.

Одному из задержанных 18, другому 19 лет. Оба не были судимы. Теперь им долгие годы предстоит провести в местах лишения свободы.

Преступления, совершенные в Хабаровском крае 14 марта свидетельствуют, что когда в салон садятся двое мужчин, не исключается вероятность нападения с целью ограбления. Автомобилистам следует быть осмотрительнее. Насторожить должен и тот факт, что пассажиры в пути меняют маршрут следования.

