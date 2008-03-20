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Posted 19 марта 2008, 23:23

Published 19 марта 2008, 23:23

Modified 17 сентября 2022, 14:14

Updated 17 сентября 2022, 14:14

Владимир Пехтин приехал и проводит консультации с претендентами на кресло мэра Владивостока

19 марта 2008, 23:23
«У партии «Единая Россия» есть свои кандидаты на этот пост...

ВЛАДИВОСТОК. 20 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Заместитель председателя Государственной думы РФ, первый зам руководителя фракции «Единая Россия» Владимир Пехтин дал пресс-конференцию.
Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», депутат от Приморья заявил о том, что сохранена преемственность курса страны и это главное. В Госдуме может быть «точечная настройка» в законодательстве под требования времени. Например, больше внимания малому бизнесу, как основе среднего класса в России и стабильности в стране. Нужны законопроекты по усовершенствованию системы ЖКХ и местного самоуправления.
Приморские журналисты выразили озабоченность обилием «непроходных» кандидатов на пост мэра Владивостока, которые стали подавать заявления в горизбирком, тем самым как бы дискредитируя предстоящий 18 мая плебисцит
«Проблемы с градоначальником уже давно преследуют Владивосток», - констатировал Владимир Пехтин и сравнил ситуацию с Санкт-Петербургом до прихода на губернаторство Валентины Матвиенко.
«У партии «Единая Россия» есть свои кандидаты на этот пост, но мы не торопимся их называть. Идут консультации, как во Владивостоке, так и в Москве, мы хотим принять взвешенное решение, мы все заинтересованы в скорейшем решении проблемы власти в столице Приморья… Выбирать надо не того, кто более симпатичен, а того, кто более эффективен в реализации сложных экономических задач. Кто сможет реализовать подготовку к форуму АТЭС», - сказал Владимир Пехтин.
После пресс-конференции в администрации Приморья Владимир Пехтин встретился с партактивом отделения партии «Единая Россия» в общественной приемной на ул. Суханова. Она, к слову, открыта была первой в стране, как объединенная от трех депутатов Госдумы: Василия Усольцева, Руслана Кондратова и Владимира Пехтина.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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