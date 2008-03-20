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Posted 19 марта 2008, 23:11

Published 19 марта 2008, 23:11

Modified 17 сентября 2022, 14:14

Updated 17 сентября 2022, 14:14

Владивостокских бедняков зовут на стадион

19 марта 2008, 23:11
Вблизи «Строителя» открылся социальный магазин

ВЛАДИВОСТОК. 20 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Новый социальный магазин начал работу во Владивостоке. Он находится в Первореченском районе города на территории крытого рынка «Строитель» - рядом с одноимённым стадионом.
«Торговый пункт рассчитан на льготное обслуживание населения и предлагает около 40 наименований продуктов, - рассказал директор рынка Павел Гетман. - Здесь можно приобрести мясные и колбасные изделия, сахар, крупы, консервы, макаронную продукцию, которые реализуются с минимальной торговой наценкой. То есть цены на них ниже рыночных в среднем на 12 процентов. Отдел ориентирован в основном на людей с невысоким доходом, хотя здесь, разумеется, обслужат любого покупателя».
Это вторая «льготная» торговая точка во Владивостоке сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на газету «Владивосток». Первая открылась в феврале в Советском районе - на рынке «Берёзка».

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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