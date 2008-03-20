Во Владивостоке 16-летний подросток зарезал прохожего

ВЛАДИВОСТОК. 20 марта. ВОСТОК-МЕДИА - 16 марта в районе кинотеатра «Нептун» в городе Владивостоке в вечернее время в присутствии отдыхающих граждан произошло убийство молодого парня, возвращавшегося домой после окончания трудового дня.

Как сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник руководителя по связям со СМИ Аврора Римская, на место происшествия незамедлительно выехала оперативно – следственная группа под руководством заместителя следственного отдела Советского района города Владивостока СУ СК ПРФ по Приморскому краю А.Мамонтова.

Следствием установлено, что на потерпевшего было совершено разбойное нападение, в результате которого он получил ножевое ранение. Несмотря на все попытки граждан оказать ему первую медицинскую помощь, он умер от потери крови.

Сотрудниками следственного отдела был разработан план оперативно-следственных мероприятий. Результаты грамотно поставленной следственной работы не заставили себя ждать. Вскоре подозреваемый в совершении дерзкого преступления был задержан. Им оказался шестнадцатилетний подросток, который под давлением изобличающих его улик признался в совершении преступления.

Кроме того, следствием установлено, что на момент совершения преступления парень находился на подписке о невыезде и надлежащем поведении по уголовному делу, возбужденному по факту грабежа.

В настоящее время проводится проверка на причастность задержанного к другим аналогичным преступления.

По факту убийства следственным отделом Советского района города Владивостока СУ СК ПРФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ. Ведется следствие.

