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Posted 20 марта 2008, 04:37

Published 20 марта 2008, 04:37

Modified 17 сентября 2022, 14:14

Updated 17 сентября 2022, 14:14

Во Владивостоке 16-летний подросток зарезал прохожего

20 марта 2008, 04:37
Сюжет
Происшествие
Советским следственным отделом раскрыто особо тяжкое преступление, идет проверка на причастность задержанного к другим аналогичным преступления

ВЛАДИВОСТОК. 20 марта. ВОСТОК-МЕДИА - 16 марта в районе кинотеатра «Нептун» в городе Владивостоке в вечернее время в присутствии отдыхающих граждан произошло убийство молодого парня, возвращавшегося домой после окончания трудового дня.
Как сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник руководителя по связям со СМИ Аврора Римская, на место происшествия незамедлительно выехала оперативно – следственная группа под руководством заместителя следственного отдела Советского района города Владивостока СУ СК ПРФ по Приморскому краю А.Мамонтова.
Следствием установлено, что на потерпевшего было совершено разбойное нападение, в результате которого он получил ножевое ранение. Несмотря на все попытки граждан оказать ему первую медицинскую помощь, он умер от потери крови.
Сотрудниками следственного отдела был разработан план оперативно-следственных мероприятий. Результаты грамотно поставленной следственной работы не заставили себя ждать. Вскоре подозреваемый в совершении дерзкого преступления был задержан. Им оказался шестнадцатилетний подросток, который под давлением изобличающих его улик признался в совершении преступления.
Кроме того, следствием установлено, что на момент совершения преступления парень находился на подписке о невыезде и надлежащем поведении по уголовному делу, возбужденному по факту грабежа.
В настоящее время проводится проверка на причастность задержанного к другим аналогичным преступления.
По факту убийства следственным отделом Советского района города Владивостока СУ СК ПРФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ. Ведется следствие.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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