Дальний Восток может остаться без леса

Эксперты региональной экологической организации «БРОК» (Бюро региональных общественных кампаний) предсказывают, что с наступлением тепла леса Дальнего Востока могут лишиться до 35% своих ресурсов.

По мнению экологов, лесам угрожают гусеницы непарного шелкопряда и черного соснового усача, личинки которых попали в Россию из Китая.

Яйцекладки непарного шелкопряда были завезены в Россию осенью прошлого года в китайских трубах, предназначенных для строительства магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан». Количество вредных насекомых столь велико, что биологическое разнообразие тайги будет если не уничтожено, то серьезно повреждено за считанные месяцы. Гусеницы непарного шелкопряда поражают свыше 300 видов растений, среди которых такие ценные породы деревьев, как корейский кедр, маньчжурский дуб, липа, ясень, лиственница. За короткий срок вредители почти полностью объедают листья и хвою деревьев, что приводит к их ослаблению, усыханию и гибели. Под угрозой оказались лесные массивы Якутии, а также обширные рекреационные зоны с туристскими маршрутами, сообщает «ЭХО-ДВ» со ссылкой на пресс-службу «БРОК».

Вспышки численности этого вредителя происходят регулярно каждые 12-14 лет при наличии благоприятных условий, в частности - жаркого сухого лета, и могут быть приравнены к экологическим катастрофам. Нашествие этих насекомых в 1995-1996 годах обошлось Красноярскому краю в миллион гектаров пораженных территорий, более 200 тыс. гектаров погибшего хвойного леса, десятки млн. кубометров усохшей на корню древесины. Из-за уничтожения лесосырьевых баз закрылись многие предприятия, люди вынужденно покидали обжитые места.

По мнению экспертов, проникновению вредителей на территорию России способствуют также «черные лесорубы» из Китая, до 100 тыс. которых орудует на восточной границе РФ. Для транспортировки нелегальной древесины используется автомобильный и железнодорожный транспорт, который не подвергается контролю таможенных органов и фитосанитарной очистке, причем в обоих направлениях.



