«Сименс» подвел итоги регионального этапа второго Всероссийского конкурса для старшеклассников

Сегодня в Хабаровске определены призеры регионального этапа Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов, проводимого компанией Сименс» среди старшеклассников ДФО.

Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» школьники Дальневосточного федерального округа представили на суд экспертов 34 проекта. Экспертный совет, в который входили ученые дальневосточных ВУЗов и представители компании «Сименс», отобрали пять из них.

Первое место присуждено Дмитрию Кочубею из поселка Светлый республики Саха (Якутия) за работу «Преобразование энергии воды Светлинской ГЭС на реке Вилюй» в энергию водорода». В своей работе он исследовал возможности использования невостребованной потребителями энергии воды Светлинской ГЭС для получения водорода – вторичного экологически чистого энергоносителя, который можно складировать.Он получил 110 тысяч рублей и будет представлять Дальний Восток на заключительном этапе конкурса в Москве, которое пройдет 19 апреля. Школа, воспитавшая победителя получила жидкокристаллический телевизор и DVD-проигрыватель.

Второе место присуждено Виктору Климетьеву из Хабаровска с работой «Ветроэнергетика – путь к неисчерпаемой энергии»

А третье место поделили между собой Андрей Розенков из Магадана с проектом «Использование вакуума как теплоизолятора городских теплопроводов» и Айказ Галстян из Хабаровска с проектом «Нет мусору – да энергии!»

Подводя итоги регионального конкурса, директор представительства компании «Сименс» в Дальневосточном федеральном округе Владимир Фадеев пожелал победителям успехов, поздравил с победой и выразил уверенность, что они еще станут известными исследователями и изобретателями с гораздо более амбициозными и фантастическими проектами.

