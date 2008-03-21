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Posted 21 марта 2008, 08:15

Published 21 марта 2008, 08:15

Modified 17 сентября 2022, 14:14

Updated 17 сентября 2022, 14:14

«Сименс» подвел итоги регионального этапа второго Всероссийского конкурса для старшеклассников

21 марта 2008, 08:15
В этом году конкурс проходит под названием «Энергосберегающие технологии для повышения качества жизни людей»

Сегодня в Хабаровске определены призеры регионального этапа Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов, проводимого компанией Сименс» среди старшеклассников ДФО.
Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» школьники Дальневосточного федерального округа представили на суд экспертов 34 проекта. Экспертный совет, в который входили ученые дальневосточных ВУЗов и представители компании «Сименс», отобрали пять из них.
Первое место присуждено Дмитрию Кочубею из поселка Светлый республики Саха (Якутия) за работу «Преобразование энергии воды Светлинской ГЭС на реке Вилюй» в энергию водорода». В своей работе он исследовал возможности использования невостребованной потребителями энергии воды Светлинской ГЭС для получения водорода – вторичного экологически чистого энергоносителя, который можно складировать.Он получил 110 тысяч рублей и будет представлять Дальний Восток на заключительном этапе конкурса в Москве, которое пройдет 19 апреля. Школа, воспитавшая победителя получила жидкокристаллический телевизор и DVD-проигрыватель.
Второе место присуждено Виктору Климетьеву из Хабаровска с работой «Ветроэнергетика – путь к неисчерпаемой энергии»
А третье место поделили между собой Андрей Розенков из Магадана с проектом «Использование вакуума как теплоизолятора городских теплопроводов» и Айказ Галстян из Хабаровска с проектом «Нет мусору – да энергии!»
Подводя итоги регионального конкурса, директор представительства компании «Сименс» в Дальневосточном федеральном округе Владимир Фадеев пожелал победителям успехов, поздравил с победой и выразил уверенность, что они еще станут известными исследователями и изобретателями с гораздо более амбициозными и фантастическими проектами.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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