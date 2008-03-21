«Тайфун» начинает действовать

ХАБАРОВСК. 21 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Подведены итоги первой недели проведения пограничной операции по борьбе с браконьерством в период минтаевой путины «Тайфун 2008», проводимой дальневосточными пограничниками на морских участках федерального округа.

Проверке на законность лова морских гидробионтов подверглись 58 «промысловиков», причем на 6 из них выявлены нарушения природоохранного законодательства.

Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-группе регионального пограничного управления ФСБ России по ДФО, в Татарском проливе сотрудниками Сахалинского пограничного управления во взаимодействии с территориальными органами ФСБ Сахалинской области с использованием вертолета Ми-8 был задержан СТР «Мурманск» под флагом Камбоджи. В ходе контрольно-проверочных мероприятий на борту судна обнаружено промысловое оборудование для добычи краба и свыше 15 тонн краба. Документы о законности нахождения на борту продукции вызвали у силовиков сомнения. Судно доставили в порт Невельск для разбирательства.

Только за первую неделю пограничными органами на недобросовестных рыбодобычиков наложено штрафов на сумму более 365 тысяч рублей. Проводятся разбирательства в отношении промысловой деятельности 2 судов.

Напомним, что операция «Тайфун 2008» началась 10 марта и продлится до конца апреля.







