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Posted 21 марта 2008, 02:27

Published 21 марта 2008, 02:27

Modified 17 сентября 2022, 14:14

Updated 17 сентября 2022, 14:14

«Тайфун» начинает действовать

21 марта 2008, 02:27
Только за первую неделю пограничной операции наложено штрафов на сумму более 365 тысяч рублей

ХАБАРОВСК. 21 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Подведены итоги первой недели проведения пограничной операции по борьбе с браконьерством в период минтаевой путины «Тайфун 2008», проводимой дальневосточными пограничниками на морских участках федерального округа.
Проверке на законность лова морских гидробионтов подверглись 58 «промысловиков», причем на 6 из них выявлены нарушения природоохранного законодательства.
Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-группе регионального пограничного управления ФСБ России по ДФО, в Татарском проливе сотрудниками Сахалинского пограничного управления во взаимодействии с территориальными органами ФСБ Сахалинской области с использованием вертолета Ми-8 был задержан СТР «Мурманск» под флагом Камбоджи. В ходе контрольно-проверочных мероприятий на борту судна обнаружено промысловое оборудование для добычи краба и свыше 15 тонн краба. Документы о законности нахождения на борту продукции вызвали у силовиков сомнения. Судно доставили в порт Невельск для разбирательства.
Только за первую неделю пограничными органами на недобросовестных рыбодобычиков наложено штрафов на сумму более 365 тысяч рублей. Проводятся разбирательства в отношении промысловой деятельности 2 судов.
Напомним, что операция «Тайфун 2008» началась 10 марта и продлится до конца апреля.



#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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