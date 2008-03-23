vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 марта 2008, 15:44

Published 23 марта 2008, 15:44

Modified 17 сентября 2022, 14:14

Updated 17 сентября 2022, 14:14

«Луч-Энергия» уступил в Казани после обидного рикошета

23 марта 2008, 15:44
Сюжет
Спорт
Матч второго тура подопечные Зорана Вулича провели в гостях против «Рубина»

ВЛАДИВОСТОК. 23 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Во втором туре казанский «Рубин» принимал в Казани «Луч-Энергию» из Владивостока.
Как сообщает корреспондент «Восток-Медиа», на 15-й минуте первого тайма хозяева поля праздновали первый домашний гол «Рубина» в чемпионате премьер-лиги. Сибайя навесил в штрафную, и Шешуков, после скидки, касанием переправил мяч в собственные ворота - 1:0.
После забитого мяча «Рубин» стал «сушить» игру, а «Луч» проводить массированные атаки. За грубые приемы желтыми карточками были наказаны сначала Сибайя, а затем Вуйович и Гвазава.
В перерыве на поле появился Ребко, который заменил травмированного в конце первого тайма Сибайю.
С начала второго тайма «Луч-Энергия» много атакует, но довести комбинации до результативного удара не удается. Базаева на поле меняет Черногаев. «Рубин» много фолит, останавливая идущих вперед игроков «Луча. Карточки получают Квирквелие, затем Ансалди и Орехов. В концовке казанцы остаются вдесятером после второй карточки Орехова. Но дожать «Рубин» у владивостокцев не получилось. Счет в пользу казанцев не изменился до финального свистка. Да еще карточку на последних минутах получил Дамьянович, сфолив на Семаке.
В итоге после ничейного результата в первом матче против «Москвы», «Луч-Энергия» терпит первое поражение в гостях.
Стартовый состав «Луча-Энергии»: 23. Чех, 2. Дакоста, 17. Шешуков, 3. Д.Н. Смирнов, 8. Булыга, 14. Дамьянович, 11. Вуйович, 22. Гвазава, 27. Базаев, 25. Шевченко, 10. Тихоновецкий.



#Денис Объедкин#Новости#Спорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика