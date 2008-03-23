«Луч-Энергия» уступил в Казани после обидного рикошета

ВЛАДИВОСТОК. 23 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Во втором туре казанский «Рубин» принимал в Казани «Луч-Энергию» из Владивостока.

Как сообщает корреспондент «Восток-Медиа», на 15-й минуте первого тайма хозяева поля праздновали первый домашний гол «Рубина» в чемпионате премьер-лиги. Сибайя навесил в штрафную, и Шешуков, после скидки, касанием переправил мяч в собственные ворота - 1:0.

После забитого мяча «Рубин» стал «сушить» игру, а «Луч» проводить массированные атаки. За грубые приемы желтыми карточками были наказаны сначала Сибайя, а затем Вуйович и Гвазава.

В перерыве на поле появился Ребко, который заменил травмированного в конце первого тайма Сибайю.

С начала второго тайма «Луч-Энергия» много атакует, но довести комбинации до результативного удара не удается. Базаева на поле меняет Черногаев. «Рубин» много фолит, останавливая идущих вперед игроков «Луча. Карточки получают Квирквелие, затем Ансалди и Орехов. В концовке казанцы остаются вдесятером после второй карточки Орехова. Но дожать «Рубин» у владивостокцев не получилось. Счет в пользу казанцев не изменился до финального свистка. Да еще карточку на последних минутах получил Дамьянович, сфолив на Семаке.

В итоге после ничейного результата в первом матче против «Москвы», «Луч-Энергия» терпит первое поражение в гостях.

Стартовый состав «Луча-Энергии»: 23. Чех, 2. Дакоста, 17. Шешуков, 3. Д.Н. Смирнов, 8. Булыга, 14. Дамьянович, 11. Вуйович, 22. Гвазава, 27. Базаев, 25. Шевченко, 10. Тихоновецкий.







