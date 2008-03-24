"Чемодан переселенца" признали лучшим музейным экспонатом Хабаровска

ХАБАРОВСК. 24 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Подведены итоги конкурса музеев «Город вырос на века», посвященного 150-летию Хабаровска, сообщили РИА «ВОСИТОК-МЕДИА в пресс-службе мэрии.



Он был объявлен два года назад, и на первоначальном, окружном, этапе в нем приняли участие более 100 музеев. На городском туре были представлены 25. Конкурс проходил по четырем номинациям – музеи ведомственные, музеи общеобразовательных учебных заведений, а также музеи средних специальных и высших учебных заведений.



Интерес к истории родного города, своих истоков растет, отметили организаторы. А эту цель и преследовали, объявляя смотр-конкурс: воспитание патриотизма, гражданской позиции, любви к своей малой Родине. Приятно, что вместе с такими уже хорошо известными в городе музеями, как музеи средних школ №№ 35 и 36, детско-юношеского центра «Поиск», железнодорожного техникума, управления пароходства, истории КДВО, нефтеперерабатывающего завода, в смотре участвовали и те, что созданы не так давно: музеи истории авиакомпании «Восток», банковской школы, Амурской флотилии. И выглядели они очень достойно. Одним из лучших признан музей промышленно-экономического техникума.1700 учащихся в этом учебном заведении, и нет ни одного, кто бы не знал о музее. Здесь богатая видеотека, проводятся встречи и учебные занятия, создан эстетический центр. К 150-летию города активисты оформили новые стенды, альбомы, где собраны уникальные фотографии, – «Хабаровск и хабаровчане», «Край, в котором я живу». Кстати, новые экспозиции, подготовленные к юбилею города, - это одно из основных условий конкурса.



В конкурсе была и еще одна номинация, общая для всех, - лучший подлинный экспонат из истории города. Оказалось, что любительские музеи хранят немало экспонатов, которым могут позавидовать и профессиональные хранилища старины. Здесь «соревновались» чемодан переселенца из музея ТОГУ, зеркало купца Богданова из музея санатория «Амурский», классные журналы военных лет из музея школы № 35. Лучшим признали «Чемодан переселенца». И не только потому, что он полон редкими предметами быта первых переселенцев на Дальний Восток из западных регионов России. Чемодан редко стоит на месте: с ним активисты музея бывают в детских садах и школах, на жилых массивах – рассказывают об истории города, которую, уверены, должны знать все, кто в нем живет.