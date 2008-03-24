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Posted 24 марта 2008, 04:00

Published 24 марта 2008, 04:00

Modified 17 сентября 2022, 14:14

Updated 17 сентября 2022, 14:14

Магадан приглашает на горно-геологический форум «Золото северного обрамления Пацифика»

24 марта 2008, 04:00
Магадан приглашает на горно-геологический форум «Золото северного обрамления Пацифика»

МАГАДАН. 24 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Более 120 заявок поступило для участия в горно-геологическом форуме «Золото северного обрамления Пацифика», который состоится в Магадане с 10 по 12 сентября. Об этом сегодня сообщил на аппаратном совещании у губернатора Николая Дудова его первый заместитель Николай Карпенко.
Как сообщил РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь губернатора Саркис Тарутин, форум посвящён 80-летию первой колымской экспедиции и организован администрацией области совместно с Северо-Восточным комплексным научно-исследовательским институтом Дальневосточного отделения Российской академии наук и магаданским отделением Российского геологического общества. Организаторы рассчитывают, что форум позволит привлечь внимание инвесторов к золотодобывающей отрасли территории.
Николай Карпенко доложил, что в области планируется ввод новых производственных мощностей в Тенькинском районе Колымы. До конца первого полугода будет запущена фабрика по переработке руды на месторождении Игуменовское. В мае планируется запуск опытной фабрики на руднике имени Матросова. Производство на руднике «Ветренский» будет остановлено на полтора месяца для монтажа нового оборудования, которое в дальнейшем позволит предприятию работать более эффективно.
На совещании также обсуждался вопрос использования иностранной рабочей силы. В 2008 году колымские предприятия подали заявку на привлечение 2 600 работников, большая часть их из ближнего зарубежья. Остальные - 830 человека, в основном граждане Китая и Северной Кореи. Иностранные специалисты будут работать в горной отрасли, строительстве и торговле.
Особое внимание на совещании было уделено развитию малой авиации и местных аэродромов. Как отметил губернатор Николай Дудов, в Магаданской области решено использовать опыт якутских соседей, по которому аэропорты местного значения передаются в федеральную собственность. Таким образом, федеральный бюджет будет содержать инфраструктуру, а областные власти будут субсидировать авиаперевозчиков.
В федеральную собственность планируется передать аэропорты Сусумана, Сеймчана и Эвенска. По мнению губернатора, такая схема позволит значительно оживить местные воздушные перевозки.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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