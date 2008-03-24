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Posted 23 марта 2008, 22:19

Published 23 марта 2008, 22:19

Modified 17 сентября 2022, 14:14

Updated 17 сентября 2022, 14:14

Погода во Владивостоке улучшится лишь в четверг

23 марта 2008, 22:19
По ночам в Приморье минусовая температура, на дорогах гололедные явления

ВЛАДИВОСТОК. 24 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Cегодня, 24 марта, погодные условия в Приморье определяются полем пониженного давления. В крае местами небольшие, на юге умеренные осадки (дождь со снегом). Ветер северо - восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0...+5°C, на северо-востоке -1...- 6°C, днем +3...+8°C.
Во Владивостоке облачно, временами осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-восточный умеренный . Температура воздуха ночью +1 ...-1°C, днем +2...+4°C.
В Уссурийске облачно, ночью небольшие, днем умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1...+3°C, днем +5...+7°C.
В Находке облачно, ночью небольшие, днем умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-восточный умеренный, днем до сильного. Температура воздуха ночью 0...+2°C, днем +3...+5°C.
Погода во Владивостоке 24 марта за многолетний ряд наблюдений (1917 - 2004 гг.) была неустойчивой. Минимальная температура воздуха в 1948 году составила -13.1°C. Максимальная температура воздуха +12.1°C отмечалась в 1993 году. За весь период наблюдений снег наблюдался в 27, дождь - в 9 случаях, мокрый снег - в 1942, 1968, 1973, 1977 годах, метель - в 1934, 1984, 1994 годах. Самое большое количество осадков за сутки (23 мм) выпало в 1942 году. Штормовой ветер (26 м/с) регистрировался в 1977 году.
Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщает со ссылкой на сайт «Примпогоды».

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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