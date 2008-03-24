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Posted 24 марта 2008, 09:32

Published 24 марта 2008, 09:32

Modified 17 сентября 2022, 14:14

Updated 17 сентября 2022, 14:14

Внешнеторговый оборот в 2008 году в Хабаровском крае увеличится на 11 процентов

24 марта 2008, 09:32
К сожалению, среди инвесторов превалируют не дальневосточные страны, а европейские

ХАБАРОВСК. 24 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Предложения по развитию внешнеэкономической деятельности Хабаровского края, как части дальневосточного региона, рассматривались сегодня на заседании Внешнеэкономического совета при правительстве Хабаровского края, где подвели итоги минувшего года и определили планы на новый год.

Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», открывая заседание, заместитель председателя правительства, министр экономического развития и внешних связей Александр Левинталь подчеркнул, что показатели по итогам минувшего года во внешнеэкономической деятельности – неплохие. «Разрабатывая стратегию развития края до 2025 года, мы не имеем альтернативы, как работать по внешнеэкономическому направлению, - сказал Александр Левинталь. - Но сегодня - главная задача – диверсификация экспорта и увеличение объемов иностранных инвестиций».

Но по поводу положения дел с иностранными инвестициями заместитель председателя правительства края выразил пессимистические настроения. Сегодня среди наиболее активных инвесторов в экономику края выступают Багамские острова, Германия, Австрия, Кипр. А вот дальневосточные страны интереса не проявляют.

«Пока нет прямого интереса к нашим предложениям у американцев, японцев, у корейцев это интерес в основном к сырьевым ресурсам. Мы же должны думать о перспективных задачах, которые позволят решать наши интересы. Поэтому на сегодняшнем этапе у нас больший расчет на внутренние ресурсы, которые есть в России».

На 2008 год в крае есть серьезные планы. По прогнозным оценкам внешнеторговый оборот края увеличится по сравнению с 2007 на 11 процентов и составит 3,5 миллиардов долларов США. Экспорт увеличится на 8 процентов, а импорт – на 16 процентов.





#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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