Чугуевский «Восток» - пятикратный чемпион Дальнего Востока и Забайкальяпо хоккею

ВЛАДИВОСТОК. 25 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Чугуевский «Восток» завоевал звание чемпиона Дальнего Востока и Забайкалья пятый раз подряд.

В турнире принимали участие «Восток», «Спартак НТК» (Уссурийск), «Энергия» (Артем), «Забайкалье» (Чита) и «Энергия» (п. Серебряный бор).

Как сообщили «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Чугуевского района, судьба медалей решалась в противостоянии приморских команд, где команда Чугуевки переиграла конкурентов из Артема и Уссурийска. Уже в ранге чемпиона, чугуевский «Восток» провел две заключительные встречи чемпионата с командой «Энергия» (Серебряный бор) и в обеих встречах одержал победы со счетом 8:6 и 9:7. В последней встрече сезона произошло еще одно знаменательное событие сезона – хоккеисты «Восток» забросили 100-ю шайбу в чемпионате. Ее автором стал нападающий, Вячеслав Синьков.

В составе «Востока» в сезоне играли: вратари: Дмитрий Мишкин, Евгений Кононов и Станислав Стельмах; защитники: Олег Воробьев ( 3 заброшенных шайбы), Артем Мамонтов ( 4 ), Владимир Азюмов ( 4 ), Сергей Ясаков ( 1 ), Александр Курочкин, Николай Чупанов, Андрей Темпераментов ( 2 ) и Иван Ларионов; нападающие: Сергей Штыменко ( 10 ) , Максим Фунтов ( 23 ), Юрий Григоренко ( 11 ), Алексей Лапин ( 8 ), Сергей Шилов ( 2 ), Евгений Бердников, Вячеслав Синьков ( 7 ), Александр Черных ( 7 ), Артем Князев ( 6 ), Антон Лопатников ( 7 ), Михаил Петров ( 2 ), Виктор Скворцов ( 4 ), Андрей Николаев ( 1 ), Сергей Дедков, Евгений Брюховецкий.

