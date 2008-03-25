Футболисты «СКА-Энергии» выбрали капитаном Коваленко

ХАБАРОВСК. 25 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В новом сезоне первого дивизиона капитанскую повязку в составе «СКА-Энергии» будет носить защитник Александр Коваленко. Его ассистентами стали Виктор Булатов и Владимир Радкевич, - сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на официальный сайт клуба. В заявке хабаровской команды 26 футболистов: вратари – Кабанов («Торпедо»), Манев («Спартак»-мол.), Невокшенов; защитники – Дуров («Урал»), Казиханов, Ковалев («Динамо» Бр), Коваленко, Кутас («Динамо» Бр), Нестеренко («Рубин»), Радкевич («Урал»); полузащитники – Багаев, Булатов («Алания»), Коновалов («Шинник»), Купчин, Мурнин, Панферов, Розыев, Сафрониди («Машук-КМВ»), Цаплин (без клуба), Шелест («Терек»); нападающие – Гарбуз («Ростов»), Кармазиненко, Овчинников («Машук-КМВ»), Правосуд («Сибирь»), Суховерхов, Яркин.

Матч первого тура первенства России в первом дивизионе «Спортакадемклуб» (Москва) - «СКА-Энергия» 27 марта обслуживает судейская бригада во главе с Ильдусом Бигловым (Уфа), помощники арбитра Дмитрий Колосков (Уфа) и Андрей Глот (Ярославль), инспектор матча Юрий Макаров (Великие Луки). Матч второго тура «Анжи» (Махачкала) - «СКА-Энергия» судит Вячеслав Попов (Екатеринбург), помощники Олег Целовальников (Астрахань) и Михаил Еровенко (Краснодар), инспектор матча Сергей Анохин (Москва).

