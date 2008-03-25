Инспекторы во Владивостоке вышли охотиться на «зебру»

ВЛАДИВОСТОК. 25 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Сотрудники ГИБДД Владивостока проводят специальный рейд «Пешеходный переход».

Как сообщили «Восток-Медиа» в пресс-службе городского ГИБДД, за сутки во Владивостоке штрафами наказаны 103 водителя за непредоставление пешеходам преимущества на пешеходном переходе. О необходимости вести такую работу свидетельствует статистика происшествий. З сутки 24 марта на пешеходных переходах пострадали два человека, а подросток тринадцати лет, сбитый водителем на нерегулируемом перекрестке, был госпитализирован с травмами.

