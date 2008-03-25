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Posted 25 марта 2008, 03:19

Published 25 марта 2008, 03:19

Modified 17 сентября 2022, 14:12

Updated 17 сентября 2022, 14:12

Инспекторы во Владивостоке вышли охотиться на «зебру»

25 марта 2008, 03:19
Сюжет
Происшествие
Защитить пешеходов от невежества водителей могут только люди с жезлом

ВЛАДИВОСТОК. 25 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Сотрудники ГИБДД Владивостока проводят специальный рейд «Пешеходный переход».
Как сообщили «Восток-Медиа» в пресс-службе городского ГИБДД, за сутки во Владивостоке штрафами наказаны 103 водителя за непредоставление пешеходам преимущества на пешеходном переходе. О необходимости вести такую работу свидетельствует статистика происшествий. З сутки 24 марта на пешеходных переходах пострадали два человека, а подросток тринадцати лет, сбитый водителем на нерегулируемом перекрестке, был госпитализирован с травмами.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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