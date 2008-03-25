Конкурс «Крылья России 2007» завершен

МОСКВА. 25 марта. ВОСТОК-МЕДИА – «2007 год стал самым успешным годом для российской гражданской авиации в постсоветское время», - об этом заявил накануне в Москве один из членов оргкомитета конкурса «Крылья России» Борис Рыбак. Здесь, в художественном театре им А.П. Чехова, состоялось награждение победителей и лауреатов этой национальной авиационной премии.

РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на Avia.ru сообщает: в 2007 году в конкурсе участвовало 29 российских авиакомпаний. Победители и лауреаты были определены тайным голосованием членов Общественного совета, в состав которого вошло более 120 независимых экспертов в области воздушного транспорта, представителей органов власти, общественных организаций отрасли, ветеранов гражданской авиации, журналистов.

«Беспрецедентный рост производственных показателей сопровождался существенным улучшением всех качественных характеристик работ, начиная от безопасности полетов и заканчивая радикальной модернизацией и улучшением качества флота российских авиакомпаний», такие восторженные оценки звучали в устах членов оргкомитета.

Как сообщает РИА «Восток-Медиа», в числе победителей дальневосточных авикомпаний не оказалось, но лауреаты есть.

В категории – «Авиакомпания года – пассажирский перевозчик на внутренних воздушных линиях в группе IV (объем пассажирских перевозок от 0,02 до 0,2 млрд пассажирокилометров) это Сахалинские авиатрассы.

«Авиакомпания года - пассажирский перевозчик на международных воздушных линиях в группе II (объем пассажирских перевозок на международных линиях от 0,2 до 1 млрд пассажирокилометров) - «Дальавиа».

Кроме того, ряд авиакомпаний был поощрен оргкомитетом конкурса «Крылья России». Почетный диплом за успехи в 2007 году вручен в числе других авиакомпаниям: «ВИМ-авиа» и «Якутия».

