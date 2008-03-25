Предложена концепция международного транспортного хода «Харбин – Большой Уссурийский остров – Ванино»

ХАБАРОВСК. 25 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Возможность создания международного транспортного хода «Харбин – Большой Уссурийский остров – Ванино» обсуждалась сегодня на Экономическом совете при губернаторе Хабаровского края. Доклад на эту тему подготовлен сотрудниками Дальневосточного научно-исследовательского института рынка, передает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Как отмечали участники обсуждения возможного проекта, создание нового транспортного коридора могло бы дать значительный экономический эффект для ориентированной на экспорт промышленности китайской провинции Хэйлунцзян и российским бизнесменам. Так, по расчетам разработчиков концепции, на доставку контейнерных грузов из китайской провинции в Японию уходило бы минимум 4 суток, а на западном побережье США они бы оказывались через неделю. Ускорились бы поставки в Южную Корею, Юго-Восточную Азию, в районы южного Китая.

При этом нужно учитывать, что сейчас китайские морские порты не справляются с перевалкой грузов: простаивают железнодорожные составы, морские суда стоят в очереди под загрузку по 15 – 20 дней. В то время как российское правительство, региональные власти и отечественные бизнесмены вкладывают огромные средства в развитие Ванино-Совгаванского промышленно-транспортного узла, строят новые глубоководные причалы, расширяют возможности Транссиба и БАМа.

ОАО «РЖД» приступило к расшивке «узкого» места на перегоне Комсомольск-на-Амуре – Ванино: начато строительство нового тоннеля на Кузнецовском перевале. Более того, утвержден проект и выделены средства на сооружение мостового перехода через Амурскую протоку на Большой Уссурийский остров и дорожные развязки, решается вопрос с открытием на острове таможенного пункта. А строящаяся автотрасса Лидога – Ванино очень удачно вписывается в новый международный транспортный ход.

По мнению членов Экономического совета, концепция требует дальнейшей и более детальной проработки, расчетов экономического эффекта для китайской и российской сторон. А для того, чтобы на свет появился конкретный проект, требуется ещё и взаимное политическое решение, которое принимают центральные власти обеих стран.

