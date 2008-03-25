Российские железные дороги «обижают» пивоваров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 25 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Федеральная антимонопольная служба в понедельник, 24 марта, признала, что ОАО «Российские железные дороги» нарушает статью 10 ФЗ «О защите конкуренции» (злоупотребление доминирующим положением).

Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на Балтийское информационное агентство, дело рассматривалось по обращению ООО «Пивоварня Хайнекен».

ОАО «РЖД» отказалось заключить договор на перевозку пива на особых условиях в специально оборудованных вагонах, вследствие чего ограничился срок перевозки груза в зимний период времени в дооборудованных по специально разработанной технологии универсальных крытых вагонах. Это вынуждает грузовладельцев использовать для перевозки подвижной состав дочернего общества Российских железных дорог - ОАО «Рефсервис».

Ранее за подобное нарушение ФАС применила в отношении ОАО «РЖД» оборотный штраф в размере 22 780 000 рублей. Тогда Российские железные дороги необоснованно отказали ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» и ООО «Пивоварня Хейнекен» в заключении договора на перевозку пива в собственных арендованных крытых вагонах в летний и переходные периоды.



