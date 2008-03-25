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Posted 25 марта 2008, 04:29

Published 25 марта 2008, 04:29

Modified 17 сентября 2022, 14:12

Updated 17 сентября 2022, 14:12

Российские железные дороги «обижают» пивоваров

25 марта 2008, 04:29
Федеральная антимонопольная служба признала факт дискриминации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 25 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Федеральная антимонопольная служба в понедельник, 24 марта, признала, что ОАО «Российские железные дороги» нарушает статью 10 ФЗ «О защите конкуренции» (злоупотребление доминирующим положением).
Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на Балтийское информационное агентство, дело рассматривалось по обращению ООО «Пивоварня Хайнекен».
ОАО «РЖД» отказалось заключить договор на перевозку пива на особых условиях в специально оборудованных вагонах, вследствие чего ограничился срок перевозки груза в зимний период времени в дооборудованных по специально разработанной технологии универсальных крытых вагонах. Это вынуждает грузовладельцев использовать для перевозки подвижной состав дочернего общества Российских железных дорог - ОАО «Рефсервис».
Ранее за подобное нарушение ФАС применила в отношении ОАО «РЖД» оборотный штраф в размере 22 780 000 рублей. Тогда Российские железные дороги необоснованно отказали ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» и ООО «Пивоварня Хейнекен» в заключении договора на перевозку пива в собственных арендованных крытых вагонах в летний и переходные периоды.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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