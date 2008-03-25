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Posted 25 марта 2008, 07:10

Published 25 марта 2008, 07:10

Modified 17 сентября 2022, 14:12

Updated 17 сентября 2022, 14:12

С 18 марта в некоторых районах Амурской области выпало более двух месячных норм осадков

25 марта 2008, 07:10
Сюжет
Происшествие
А в поселке Бомнак Зейского района норма превышена почти в 5 раз

БЛАГОВЕЩЕНСК. 25 марта. ВОСТОК-МЕДИА – В большинстве районов Приамурья продолжается снегопад. Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», по прогнозам гидрометцентра мокрый снег с дождем будет идти еще не менее суток. Ненастье серьезно скорректировало деятельность транспортных предприятий области. И, если Благовещенский аэропорт пока работает в привычном режиме, и все рейсы принимаются и отправляются своевременно, то движение междугородных и городских автобусных маршрутов значительно затруднено.
Гололедица спровоцировала два столкновения автобусов в областном центре, аварии произошли на 11-м километре аэропортовской трассы и на кольцевой развязке. Никто не пострадал. На самых оживленных магистралях Благовещенска работает снегоочистительная техника, ведется подсыпка дорог песком, но это не приносит желаемых результатов.
Синоптики сообщили, что начиная с 18 марта по центральным и южным районам области выпало две с половиной месячной нормы осадков. «Снежный» рекордсмен – поселок Бомнак Зейского района, где норма превышена почти в 5 раз.

#Денис Объедкин#Новости#Амурская область#Происшествие
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